PENSIONES. UNIDOS PODEMOS PIDE A LOS PENSIONISTAS QUE NO SE DEJEN ENGAÑAR POR LAS "LIMOSNAS" DE RAJOY

Unidos Podemos pidió este lunes a los pensionistas que no se dejen engañar por la "limosna" que pueda anunciar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia del próximo miércoles, porque la realidad es que sigue vetando cualquier posibilidad de revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC.



En rueda de prensa, la diputada Yolanda Díaz y la portavoz en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, Meri Pita, denunciaron un nuevo veto del Gobierno, esta vez al debate de la proposición de ley de Unidos Podemos para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC y eliminar el factor de sostenibilidad.

El Gobierno ha vetado esa proposición de ley haciendo uso de su potestad constitucional para impedir el debate de las proposiciones cuya aprobación suponga un incremento de los gastos o una merma de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el correspondiente ejercicio.

Díaz acusó al Gobierno de mantener "secuestrada" la democracia mediante un uso "fraudulento" de esa prerrogativa para impedir el debate sobre una proposición que evitaría, insistió, el "asalto definitivo" a las pensiones por la aplicación del factor de sostenibilidad, un recorte de entre el 7 y el 12% del poder adquisitivo, aseguró, según la previsión del Banco de España.

Considera "muy legítimo" que el PP quiera votar en contra de la proposición "y quiera seguir empobreciendo" a los pensionistas, pero aseguró que no se cumplen los requisitos constitucionales para impedir el debate de la iniciativa.

Por ello, reclama a Ciudadanos que en la próxima reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados sume sus votos a quienes quieren levantar ese veto del Gobierno y que se genere "una marea" que salga a la calle el próximo sábado para pedir junto a los mayores "que dejen de saquear nuestras pensiones y de jugar con nuestras vidas".

En ese sentido, se mostró convencida de que en su comparecencia del próximo miércoles Rajoy anunciará "una pequeña limosna" para intentar "templar y desanimar" a quienes quieren salir a la calle a defender esa exigencia, y pidió por ello a los pensionistas y a los demás ciudadanos que no se dejen "engañar" sobre las verdaderas intenciones del Gobierno.



