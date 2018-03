PENSIONES. CS PIDE EVITAR "OCURRENCIAS" Y CONSENSUAR UNA REFORMA "PROFUNDA" DE LAS PENSIONES

Google Plus

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, pidió este martes que se eviten "ocurrencias" sobre la situación del sistema público de pensiones y se aproximen posiciones para consensuar reformas "profundas" que garanticen su viabilidad a medio y largo plazo.



Lo dijo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este miércoles, para explicar la situación del sistema.

"De Mariano Rajoy no esperamos gran cosa" porque su costumbe es dejar "pudrir" los problemas, aseguró, y prueba de ello es que el fondo de garantía de las pensiones ha pasado de 70.000 millones de euros en positivo a 20.000 en negativo, y mientras España crece al 3% es necesario seguir asumiendo deuda para pagar las pensiones.

"No valen políticas electoralistas", alertó, ni que cada partido actúe "por su cuenta con ocurrencias", sino que es un asunto "de Estado" que requiere fomentar la natalidad y también acometer reformas "profundas" del mercado laboral para erradicar la precariedad y asegurar ingresos suficientes.

Girauta aseguró además que Ciudadanos no ha vetado el debate de la proposición de ley de Unidos Podemos para revalorizar las pensiones, sino que es el Gobierno el que hace uso de una prerrogativa constitucional y los miembros de la Mesa solo pueden reconcerla. De hecho, subrayó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hacía lo mismo cuando alguna iniciativa le podía "descuadrar las cuentas".



