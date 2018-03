PENSIONES. SÁNCHEZ VE “INSUFICIENTES” LAS MEDIDAS DE RAJOY Y DICE QUE “NO HA RESPONDIDO” A LOS PENSIONISTAS

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reprochó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “no ha respondido” a ninguna de las cuestiones que plantean los pensionistas en el debate parlamentario sobre esta cuestión que ha tenido lugar hoy y tachó de “insuficiente” la mejora de las pensiones mínimas.



Sánchez hizo estas declaraciones en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, recogidas por Servimedia, después de que se produjera el debate en el Congreso sobre el sistema público de pensiones en el que no participó porque no es diputado. Pero ensalzó que la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha hecho una “extraordinaria intervención” en la que ha expuesto la posición del PSOE.

Para Sánchez, hay “muchas preguntas en la calle y ninguna respuesta por parte del Gobierno”, entre las que incluyó la negativa del Ejecutivo a indexar las pensiones según el IPC como hacen la mayoría de los países europeos y mantener el facto de revalorización que sólo tiene España, lo que le llevó a preguntarse qué tiene de “exótico” el país para ser el único que no vincula las pensiones al coste de la vida.

De hecho, criticó las dos medidas anuncias por Rajoy en la "comparecencia de trámite", una por ser un simple cumplimiento de la ley y otra por “insuficiente”. El presidente avanzó que concentrarán las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias y se recogerá una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad.

“La pensión de viudedad", dijo Sánchez, "está aprobada en la disposición adicional de la propia ley de Seguridad Social y es el propio presidente del Gobierno quien no ha cumplido con esa ley durante estos últimos años”. Por eso, a su juicio, lo dicho por el jefe del Ejecutivo, “no es que haya sido un anuncio, sino el anuncio de cumplir con la ley, y lo que hay que reprocharle a Rajoy es por qué no ha cumplido con la ley y con el incremento de las pensiones de viudedad durante los años que lleva al frente del Gobierno”.

Sobre las pensiones mínimas ligadas “con el 0,25% del factor de revalorización y con horizonte de merma del poder adquisitivo de todos los pensionistas, la propuesta que pone encima de la mesa, al menos en los titulares, es claramente insuficiente”, manifestó el líder del PSOE.

Por otra parte, respecto a la posición del PSOE contraria a la prisión permanente revisable, Sánchez dijo que “legislar en caliente lo que produce son leyes incendiaras” y que hay que tener presente que, por ejemplo, los padres del pequeño Gabriel Cruz, han dado “lecciones de humanidad y entereza”, por lo que los líderes políticos tienen que “estar a la altura, respetar el dolor de las víctimas no es aprovecharlo en beneficio propio”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso