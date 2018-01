PENSIONES. UNIDOS PODEMOS VE “INSUFICIENTES” LOS IMPUESTOS DE SÁNCHEZ PARA SOLUCIONAR EL SISTEMA DE PENSIONES

La portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, consideró este martes que son “insuficientes” los dos impuestos que ha propuesto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para mejorar la financiación del sistema de pensiones.



Desde el Congreso, Díaz insistió en la necesidad de abordar de manera “global” esta cuestión y no con “medidas puntuales” y recordó su apuesta de que para cambiar las pensiones hay que cambiar el modelo productivo y de las cotizaciones laborales.

En este sentido, en una rueda de prensa desde el Congreso, la dirigente de En Marea dijo que para cambiar el sistema hay que "necesariamente" derogar la reforma laboral del PP, la del PSOE y las dos últimas contrarreformas de pensiones porque son en parte “causantes del desastre”.

Unidos Podemos tiene registrada en el Congreso una proposición de ley para mejorar el sistema de pensiones y una proposición no de ley sobre un impuesto a la banca, pero sin que tenga carácter finalista para las pensiones.

De ahí, que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y otros dirigentes de esta formación hayan felicitado al PSOE por copiar su idea para mejorar la financiación del sistema de pensiones. No obstante, los socialistas proponen crear un impuesto a las transacciones bancarias y otro “extraordinario” a la banca para financiar el sistema de pensiones.

Díaz sostuvo que el sistema no tiene un problema de gastos sino de ingresos, de financiación, y que su propuesta pasa por cambiar las fuentes de financiación y “actuar con inmediatez”, eliminar desgravaciones a planes privados, que los trabajadores en bases de cotización aporten en función de emolumentos, desbloquear cotas máximas porque el peso lo llevan quienes menos rentas salariales tienen, y permitir que las pensiones sea financiadas vía impuestos o Presupuestos.



