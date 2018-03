PENSIONES. RAJOY AVISA A SÁNCHEZ E IGLESIAS DE QUE EL SISTEMA DE PENSIONES NO SE ARREGLARÁ SUBIENDO IMPUESTOS A BANCOS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió este miércoles al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al de Podemos, Pablo Iglesias, de que “el sistema de pensiones no se arregla subiendo impuestos a bancos”, a pesar de que “queda muy bonito” decirlo.



Aunque el presidente estaba respondiendo en el Pleno del Congreso al líder de Podemos, sus palabras también se pueden extrapolar a las propuestas de los socialistas. El PSOE apuesta por crear dos impuestos finalistas para mejorar los ingresos del sistema de pensiones: un recargo del 8% a los beneficios de las entidades financieras y un tributo a las transacciones financieras.

Por su parte, Pablo Iglesias aboga por un impuesto a la banca porque considera de vergüenza que bancos con beneficios tributen a un 9%, y plantea subir diez puntos el Impuesto de Sociedades a la banca.

Rajoy avisó de que gobernar “no puede consistir en una subasta o en una carrera a ver quién pide más gasto o que se suban más los sueldos” y “lo mismo ocurre con la subida de impuestos”. “Eso no funciona así”, sentenció.

En referencia al PSOE, Rajoy se mostró crítico con su propuesta para establecer un impuesto a la banca que financie las pensiones.

“Con 1.000 millones no se resuelven los problemas” de financiación del sistema, dijo el presidente del Gobierno, quien pidió hacer “un poco menos de demagogia, que no sirve absolutamente para nada”.

“Lo peor para el futuro de las pensiones es llevar a cabo una política económica que no genere crecimiento ni empleo y que deje las cuentas públicas al borde de la quiebra, eso es letal”, advirtió Rajoy, para decirle al PSOE que "no tienen autoridad" cuando proponen actualizar las pensiones con el IPC.

El presidente del Gobierno explicó a Iglesias que “España quebraría” si al techo de gasto, fijado en 119.000 millones de euros, se tuviesen que sumar las iniciativas que Unidos Podemos ha presentado por importe de 63.000 millones.

En su respuesta al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió de que “en la vida no hay una varita mágica que resuelva todos los problemas en un cuarto de hora”, a pesar de que a todos nos gustaría tener “muchos mejores” puestos de trabajo.

Este debate, prosiguió Rajoy, debe insertarse en el marco presupuestario, ya que “así tendremos una visión de conjunto y sabremos que estos son los ingresos y estos los gastos y que si dedicamos más a estos gastos dedicaremos menos a otros”.

“Se camina en la buena dirección y si somos capaces de llegar a un mínimo entendimiento creo que nos irá mejor a todos y al conjunto del país”, reflexionó Rajoy, para quien lo importante ahora es ser conscientes de que “todavía hay que trabajar mucho para crear empleo”.

Rajoy también aprovechó su respuesta a los grupos para declararse un “acérrimo” partidario el sistema público de pensiones, algo que consideró “absolutamente compatible” con unos fondos privados “que no son obligatorios”.

Finalmente, se mostró convencido de que “en muy poco tiempo”, en el caso de que siga mejorando el sistema de contratación en España, el sistema estará en equilibrio entre lo que se recauda por cotizaciones y las pensiones que se pagan. Incluso, dijo que aspira a que haya superávit para volver a dotar a la 'hucha de las pensiones'.



