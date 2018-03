PENSIONES. SÁNCHEZ EXIGE AL GOBIERNO QUE AUMENTE UN 60% LA PENSIÓN DE VIUDEDAD ESTE AÑO Y RECUPERE EL ‘BONUS’ DE DOS AÑOS POR HIJO PARA LAS MUJERES

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avanzó este martes tres de las propuestas que defenderá la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, en el debate sobre pensiones que se celebrará mañana en el Pleno de la Cámara Baja con la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



En una reunión con los parlamentarios socialistas en el Congreso, Sánchez adelantó que Robles defenderá una de las “reclamaciones sistemáticas” del PSOE, como es la de exigir al Gobierno que aumente las pensiones de viudedad al 60%, en cumplimiento, dijo, de la disposición adicional de la Ley de Seguridad Social. “Y lo tiene que hacer este año”, indicó.

Además, añadió, se tiene que “reconocer el ‘bonus’ de dos años de cotización por cada hijo nacido a efectos del cálculo de la pensión”. Recordó que se trata de una propuesta que ya estaba en el programa electoral porque, “cuando estamos hablando no solamente de igualdad salarial y de mejora de expectativas y cuantía de la jubilación por parte de las mujeres, tenemos que hablar del impacto que la maternidad tiene sobre sus carreras profesionales”.

En tercer lugar, explicó que los socialistas consideran necesario “recuperar el derecho a la cotización de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales que están incorporados en el Sistema Nacional de Dependencia”, que en su mayoría son mujeres.

CONTRARREFORMA DEL PP

El secretario general del PSOE cargó contra la “contrarreforma que impuso el PP en 2013” al establecer el índice de sostenibilidad para las pensiones, el cual dijo que “no tiene paragón” en la Unión Europea y que “está siendo el detonante de las movilizaciones de los jubilados”.

A su juicio, con el crédito de 15.000 millones de euros que solicitó el Gobierno en enero se demuestra que este índice “no ha garantizado la sostenibilidad del sistema, y que tampoco está garantizando la dignidad de las pensiones”.

“Con esa contrarreforma de 2013, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados va a ser del 11%, en torno a 118 euros al mes", dijo. “Nosotros por supuesto que queremos reconstruir el Pacto de Toledo, pero quien ha volado por los aires ese Pacto de Toledo fue el Gobierno del Partido Popular imponiendo con su mayoría absoluta una contrarreforma en contra no solamente de los grupos parlamentarios, sino también de los agentes sociales”.

“Creo que estamos ante un momento en el que la demanda que estamos viendo en la calle (por los pensionistas) tiene mucho que ver con cómo la sociedad va por un lado y el Gobierno va por otro”, remarcó el líder del PSOE.

HORAS EXTRAS

Por la reforma laboral que impuso el PP, Sánchez estima que se hacen nueve millones de horas extraordinarias sin cobrar, y “si ese empleo tuviera traducción en contratos que pudieran cotizar en la Seguridad Social, estaríamos hablando de un aumento de los ingresos en la Seguridad Social del entorno de los 2.000 millones”. Por ello, consideró que el “primer pilar” de la propuesta socialista debe ser “dignificar el mercado de trabajo”.

El segundo aspecto pasa, apuntó, por “racionalizar el gasto”, y en ese aspecto recordó que hay políticas que están “imputadas” a la Seguridad Social pero que “tienen que estarlo a los Presupuestos Generales del Estado”.

En tercer lugar, dijo que los socialistas han puesto sobre la mesa el debate, sin aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social, de buscar vías de financiación complementarias; y trasladó a Rajoy que se pueden revalorizar las pensiones según el IPC con la creación de un impuesto a la banca.

El secretario general del PSOE remarcó que “si algo ha quedado claro es que la mejor política social es que haya salarios dignos, buenos empleos, empleos decentes, y eso no lo garantiza la reforma laboral del PP”.



