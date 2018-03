PENSIONES. COSPEDAL ADVIERTE DE QUE "EL DINERO NO NACE DE LOS ÁRBOLES" PARA SUBIR LAS PENSIONES

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió este martes a la oposición que tenga en cuenta que “el dinero no nace de los árboles” para subir las pensiones y que es necesario “distinguir entre lo que es posible y lo que es imposible”.



En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, explicó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechará su comparecencia de mañana ante el Pleno del Congreso para poner en valor el modelo público de pensiones de España.

La ‘número dos’ de Rajoy en Génova defendió que el sistema de pensiones es “de los mejores de nuestro entorno” con independencia de que “algunos pensionistas han de cobrar más”. En este sentido, recordó que desde 2007 a 2018 el gasto en pensiones en España se ha incrementado en 40.000 millones de euros.

Adujo que ahora el sistema es “viable” gracias a que hay más empleo y cotizantes a la Seguridad Social, algo en lo que incidirá Rajoy, además de proponer que las pensiones se debatan en el seno del Pacto de Toledo para “sacar (este tema) de la política”.

En este punto, Cospedal advirtió de que “el dinero no nace de los árboles” y reclamó “distinguir entre lo que es posible y lo que es imposible” para fraguar “entre todos un sistema viable y perdurable en el tiempo”.

Consideró que el consenso en esta materia aún es “posible”, eso sí, “siempre y cuando no se utilice a los pensionistas de manera demagógica”. “Puede parecer muy poco la subida anual del 0,25% pero no parecía muy poco cuando el IPC no subía”, aseveró.

En cuanto a las encuestas que vaticinan un ascenso de Ciudadanos en detrimento del PP, Cospedal pidió tomarlas “en su justa medida”, ya que no estamos en “ciclo electoral” ahora. Admitió que gobernar “desgasta”, pero expresó su confianza en que los españoles valoren la “responsabilidad” política del Ejecutivo a la hora de crear empleo y garantizar las pensiones, por ejemplo.



