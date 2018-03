PENSIONES. CAMPUZANO (PDECAT) ALERTA DEL “PAULATINO EMPOBRECIMIENTO DE LOS PENSIONISTAS”

El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, alertó este miércoles de que “la inflación se está comiendo el valor de las pensiones y eso abre un proceso paulatino de empobrecimiento de los pensionistas”.



Esta advertencia la hizo durante el debate en el Pleno del Congreso que aborda el sistema público de pensiones en una intervención en la que puso en valor el Pacto de Toledo y urgió al Gobierno a recuperar ese consenso que se rompió con la última reforma de 2013 impuesta por el PP.

Campuzano indicó que el “injusto” sistema actual “debe modificarse” y apostó por una revalorización de las pensiones del 1,6%, e instó a que en el Pacto de Toledo se aborde como “principal” objeto garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, denunció que “no hay dinero” para las pensiones pero sí para armamento, para rescatar bancos y para las autopistas. Así, criticó que “no se revalorizan las pensiones al IPC” por culpa de “esa pareja de socios desavenidos” que a veces están “muy avenidos en lo fundamental”.

Baldoví lanzó un órdago al Gobierno para que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presente una enmienda en la que se establezca la revalorización de las pensiones según el IPC, y ver así si Ciudadanos “no tiene agallas de aprobarlo”.

Como parte también del Grupo Mixto, la diputada de Bildu Miren Beitialarrangoitia expresó su “hartazgo” por la “situación límite” y la falta de “perspectiva de futuro” para los pensionistas por la “pérdida progresiva de poder adquisitivo”, que “ha sacado a los mayores a la calle”.

La portavoz de Bildu reclamó ir “más allá” de la situación actual y que el País Vasco tenga “todos instrumentos para dotarnos de un sistema propio, porque entendemos que seguir atados a este sistema y a Madrid no supone más que perpetuar la precariedad de los pensionistas”. Concluyó que el “principal peligro” para las pensiones es el PP y sus políticas.

Por su parte, el portavoz de UPN, Íñigo Allí, dijo que “no se puede plantear” este debate como una “perversa dicotomía” entre la “responsabilidad de Gobierno o la demagogia”, porque para llegar a acuerdos hace falta una actitud de liderar y de “poner el bien común por encima de los interés partidista”. Así, expresó que “no debemos zafarnos de cifras macro”, pero también recordar que hay millones de familias que no llegan a final de mes y viven gracias a la pensión de sus mayores.

Desde Foro, el diputado Isidro Martínez Oblanca destacó que este “debate es urgente y esencial”, porque la primera causa de la crisis del sistema es el envejecimiento de la población y la “alarmante” caída de la natalidad, por lo que exigió un plan de fomento de la natalidad como “primera medida de emergencia con ayudas directas”.

Además, pidió al presidente Rajoy que promueva revitalizar el Pacto de Toledo y evitar el “empobrecimiento” de los pensionistas.

PENSIONES EXTRANJERAS

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas apostó por actualizar con el IPC las pensiones mínimas y dejar el factor de revalorización para las máximas, pero puso en valor las pensiones no contributivas porque en el conjunto de España suponen un número reducido pero en Canarias “son tres veces más que en el resto del Estado, no porque no se haya trabajado", porque las perciben mujeres que trabajaron "como burras toda su vida”.

Además, alertó de la “extrema gravedad” que padecen los españoles que cotizaron en Venezuela y llevan dos años sin cobrar porque ni pueden acceder a las no contributivas ni a prestación de inserción social, y urgió al Gobierno a buscar una solución para esos miles de españoles, fundamentalmente canarios y gallegos.

Por último, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, apuntó que el 90% de los nuevos contratos es trabajo temporal y el 50% a tiempo parcial, y eso afecta al sistema. Así, lanzó al Gobierno un llamamiento al consenso porque ha “fracasado” la política ultraliberal que ha practicado hasta ahora, y le pidió que evite “insultar a pensionistas con la carta en sobres de lujo” para decirles que "les sube dos euros”.



