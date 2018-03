PENSIONES. CABALLERO VE INSUFICIENTE LA PROMESA DE RAJOY DE SUBIR SÓLO LAS PENSIONES MÍNIMAS Y DE VIUDEDAD

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, afirmó este miércoles en el Fórum Europa que no le “parece suficiente” que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya prometido hoy mismo subir las pensiones mínimas y las de viudedad en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, porque tienen que subir “todas las pensiones de este país”.



Caballero fue tajante en su respuesta a una pregunta que se le formuló en el coloquio posterior a su intervención inicial en la tribuna que organiza Nueva Economía Fórum, en la que ya había criticado que en un contexto de salida de la crisis no se mejore el poder adquisitivo de las pensiones.

“No me parece suficiente, tienen que ser todas las pensiones de este país”, sentenció rechazando la promesa de Rajoy en un debate monográfico en el Congreso de los Diputados del que confesó que espera “muy poquito”, pero en cambio espera “mucho de la movilización de los pensionistas”, cuya manifestación del próximo sábado apoyó expresamente.

El presidente de la FEMP dijo que se le “escapa, sólo en términos politicos, sino también económicos”, la razón de que en un contexto de recuperación económica se deje fuera a un sector de población tan importante como los pensionistas, y estableció que “las pensiones tienen al menos que mantener su capacidad adquisitiva” y es obligación del Gobierno presentar un plan para financiarlas, pero no ofreció ideas concretas para ello ni mencionó la propuesta del PSOE de hacerlo con impuestos específicos.



