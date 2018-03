PENSIONES. EL PNV ALERTA A RAJOY DE QUE ES NECESARIO "PONERLE EL CASCABEL AL GATO"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, denunció este miércoles que al analizar la situación del sistema público de pensiones "todo el mundo ve que nos acercamos al precipicio" si no se toman medidas urgentes "pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato".



Al responder al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate en el Congreso de los Diputados, Esteban se preguntó si esa sesión se estaría celebrando en caso de que los pensionistas no estuvieran convocando movilizaciones multitudinarias. "Me temo que no", respondió.

Afeó a los partidos que estén más centrados en transmitir determinados mensajes que en proponer soluciones concretas, y alertó al Gobierno de que su modelo "no goza de consenso alguno" y no garantiza que las percepciones sean dignas en el futuro.

Reclamó por ello recuperar el consenso anterior a la décima legislatura, derogar el factor de sostenibilidad que aboca a una "bajada drástica" de las cuantías, buscar fórmulas de financiación "más claras, seguras y transparentes", y eliminar gastos impropios del sistema de Seguridad Social que "lastran" su viabilidad en forma de exenciones y bonificaciones de cotizaciones.

Esteban dijo al Gobierno que no deben tomarse decisiones "partidistas unilaterales" como las que se tomaron en 2013, alertó de que los acuerdos reales no llegarán de debates públicos retransmitidos en directo, pidió dejar las pensiones fuera del debate "partidista", y dejó claro que el consenso requiere derogar la última reforma y revalorizar "ya" las pensiones de acuerdo al IPC. "Vamos a ponerle de una vez el cascabel al gato", emplazó.



