PENSIONES. EL PP AFEA AL PSOE SU “GENEROSIDAD A LA HORA DE DAR” CUANDO “NO SABEN CÓMO RECAUDAR”

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, afeó este miércoles a los socialistas que sean “muy generosos a la hora de dar” cuando “no saben cómo recaudar” para mejorar el sistema de pensiones y sus políticas “no sirven para generar empleo”.



Hernando se pronunció en estos términos durante su intervención en el Pleno en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, interviene para explicar la situación actual y futura del modelo de pensiones en España.

“El problema que tienen ustedes es que son muy generosos a la hora de dar pero no saben cómo recaudar y sus políticas no sirven para generar empleo; las nuestras sí”, espetó Hernando a su homóloga socialista, Margarita Robles.

Advirtió de que “las alegrías de hoy no pueden ser el hambre para el mañana” y criticó a quienes van a la Cámara a hacer demagogia con este tema, “pedir parches e intentar engañar a la gente sacando pancartas a la calle que no sirven absolutamente para nada”.

En este punto, Hernando sentenció que “el sistema de pensiones no es un invento de la señora Robles ni de los socialistas”, que lo que “casi siempre hacen precisamente es dejar el sistema en quiebra y en déficit para que vengan otros a arreglarlo”.

Abundó en que es en el seno del Pacto de Toledo donde hay que consolidar el sistema, ya que se trata de uno de los acuerdos sociales “más importantes y útiles” de nuestra democracia. La realidad con el actual Gobierno, remarcó, es que los pensionistas “han mejorado su poder adquisitivo”.

Además, pidió centrar el debate en cómo mejorar la tasa de natalidad, que está en mínimos históricos, y también en mejorar el empleo y su calidad, dentro del Estado de bienestar que existe en España.

En cuanto a la carta que el Gobierno envió a los pensionistas, asunto que sacaron a colación gran parte de los grupos en el debate de hoy, Hernando explicó que se trata de una misiva que “se nos obliga a enviar por ley”.

Por último, opinó que “todos” deberían estar apoyando y respaldando hoy propuestas como las que ha hecho Rajoy de subir las pensiones mínimas si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado.



