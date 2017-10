CS PEDIRÁ APOYO AL PSC Y EL PP SI ES EL PARTIDO CONSTITUCIONALISTA MÁS VOTADO EN LAS ELECCIONES

- Rivera celebra que PP y PSOE hayan “rectificado” y asumido su tesis de convocarlas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, avanzó este sábado que, si su partido es el más votado entre los constitucionalistas en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, llamará al PSC y el PP para pedir que apoyen a su candidata a la Generalitat, Inés Arrimadas.

Rivera pronunció un discurso tras la reunión del Consejo General de Ciudadanos, en Barcelona, y no hizo ninguna mención a una posible lista conjunta de los partidos constitucionalistas, sino que destacó que Ciudadanos, a diferencia del PP y el PSC, no tiene “mochilas” y nunca ha pactado con partidos nacionalistas.

Aunque admitió que si Arrimadas es la candidata constitucionalista más votada, “hay que sumar”, porque “hay que intentar formar gobierno”, por lo que le instó a “que llame a los demás” partidos no independentistas, porque “el artículo 155 no es una varita mágica”, sino sólo una vía para volver a la legalidad, y la educación, las redes clientelares y la tendencia de los medios de comunicación catalanes sólo se pueden cambiar gobernando la Generalitat.

Por lo demás, Rivera calificó de “triste y doloroso” el día de ayer, por la declaración de independencia en el Parlamento catalán, pero añadió que “acabó con un punto de esperanza, una puerta abierta”, con la convocatoria de elecciones por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una vez cesado el Ejecutivo catalán en virtud del artículo 155 de la Constitución que le autorizó a aplicar el Senado.

Rivera confesó que ayer mismo volvió a llamar al presidente del Gobierno para respaldarle en estas medidas.

El líder de Cs recordó que su partido siempre defendió que a los independentistas “sólo se les frenaba aplicando la Constitución y convocando elecciones libres y limpias”, y agradeció que el PP y el PSOE “hayan rectificado” al asumir la convocatoria de elecciones, en lugar de quedarse en “el lugar fácil”, que en su opinión es “la equidistancia, la mediación”, en vez de implementar la Carta Magna “sin pedirle permiso a los que la liquidan”.

“Ahora somos nosotros los que vamos a reivindicar que hasta en el último punto de Cataluña haya urnas. Somos nosotros los que gritaremos ‘Votarem’”, proclamó, contraponiéndolo al empeño de los independentistas por celebrar un referéndum de autodeterminación, antes de subrayar que el tiempo le ha dado la razón en que el proceso independentista acabaría en una elecciones autonómicas.



