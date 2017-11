El PDeCat pide que la causa de los consellers cesados se traslade al Tribunal Supremo

"Estamos deseando que la justicia y que el Tribunal Supremo se quede con toda la causa que se está haciendo en la AN y que los consellers del Govern tengan más posibilidades de ser dejados en libertad", ha manifestado tras conocer la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de dejar en libertad bajo fianza a cuatro de los cinco ex miembros de la Mesa; de dictar prisión eludible bajo fianza a Carme Forcadell; y dejar en libertad sin medidas cautelares al diputado y ex miembro de la Mesa, Joan Josep Nuet.

Pese a ello, ve "muy grave" que los seis imputados hayan tenido que declarar este jueves cuando, a su juicio, lo único que han hecho es "permitir el debate".

"Parece mentira que en un Estado de derecho y democrático vivamos días como hoy, en el que cinco demócratas, cinco miembros del Mesa del Parlament que solamente han permitido el debate parlamentario tengan que comparecer y estar antes la justicia. Nosotros que somos diputados podemos dar fe de que no es delito. Solamente han permitido el debate y consideramos que es muy grave", ha valorado en declaraciones a los medios.