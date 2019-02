El PDeCAT da un ultimátum hasta el viernes para abrir una mesa con un "observador" para no enmendar los PGE

En declaraciones a los medios en el Senado, Cleries ha recalcado que de esta forma dan tiempo al Gobierno para que reaccione, y ha sido tajante al asegurar que si no obtienen "una respuesta satisfactoria" que dé "salida al problema político", desde PDeCAT presentarán esa enmienda a la totalidad.

"Creemos que debe haber mesa de diálogo para hablar del derecho a la autodeterminación, y que haya algún observador, facilitador, para que se vea que el dialogo se hace de manera adecuada", ha recalcado Cleries, para añadir a renglón seguido que "esa es la base para no presentar la enmienda a la totalidad.

Así, desde PDeCAT inciden en que si el Ejecutivo de Sánchez quiere hablar, "no hay que darle tantas vueltas", y ha indicado que rechazan la situación actual en la que, asegura, se dan "venganzas judiciales y persecución política" de dirigentes "que están en la cárcel o en el exilio".

En este sentido, ha matizado que por diálogo no se refieren a las conversaciones y reuniones que desde la Generalitat mantienen con la Administración sobre carreteras o partidas presupuestarias, sino a que se hable "sobre el derecho de autodeterminación". A su jucio, ese diálogo no se ha abierto a pesar de que "la solución política viene por aquí". "No hay partidas presupuestarias que puedan solucionar la dignidad de un pueblo, hoy Cataluña, o una parte importante, se siente agredida con lo que ha ido sucediendo", lamenta.

Sobre el hecho de que en caso de presentar esa enmienda a la totalidad coincidirían con PP y Ciudadanos en esa oposición a las cuentas defendidas por el Gobierno socialista, Cleries ha señalado que desde PDeCAT defiende su posición a pesar de coincidir a veces con estas formaciones políticas que apoyaron la aplicación del 155 en Cataluña. Además, ha recordado que también el PSOE apoyó la aplicación de ese artículo en Cataluña.

Cleries ha explicado que esa fecha límite dada al Ejecutivo es el viernes porque ese día, a las dos de la tarde, es cuando acaba el plazo para presentar en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad de los PGE.

ACTIVAR EL DIÁLOGO

De su lado, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha confesado que su grupo parlamentario no tiene "ningún deseo especial" de presentar una enmienda de totalidad a los Presupuestos y ha mostrado su confianza en que, para evitarlo, en los próximos días se pueda alcanzar un acuerdo con el Gobierno central sobre el formato que se va a dar a su mesa de diálogo con el Govern y al foro de negociación entre partidos que está pendiente de creación.

Así lo ha asegurado Campuzano en el Congreso, al ser preguntado sobre la posibilidad, desvelada por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Quim Torra pacten que sus conversaciones sean visadas por un observador.

Campuzano ha corroborado que hay conversaciones sobre la posibilidad de nombrar un "mediador" y ha defendido la necesidad de activar esos foros de diálogo, lo que será "determinante" para definir su posición ante los Presupuestos.

"Espero y deseo que esas conversaciones den resultados positivos en las próximas horas y días porque es imprescindible que tengamos espacios de diálogo entre el Gobierno y los partidos para abordar el conflicto de fondo", ha dicho.

Eso, ha apuntado, "ayudaría a facilitar el inicio de la tramitación de los Presupuestos", lo que sería "una buena noticia" y también "lo deseable" para el conjunto del Estado porque significaría la apertura de un diálogo político. En este contexto, ha recalcado que es el Gobierno "el de debe mover ficha" y que tiene tiempo de hacerlo antes del viernes.

A Campuzano se le ha preguntado por el hecho de que el PDeCAT y ERC no pongan las mismas condiciones al Gobierno, habida cuenta de que su grupo insiste en las mesas de diálogo y los republicanos reclaman también que la Fiscalía retire las acusaciones a los políticos procesados por el proceso independentista.

NO ES SERIO METER A LOS PRESOS

El portavoz del PDeCAT ha recordado que el propio dirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, uno de los encarcelados ya ha señalado que "no es serio plantear presos por Presupuestos" y que lo que pide su grupo es abrir el diálogo entre gobiernos y partidos porque el Gobierno no puede pretender tener la confianza del PDeCAT "si no es capaz de crear los espacios políticos para abordar el conflicto político".

Por lo demás, Campuzano ha dicho que tiene la "impresión" de que, aunque le tumben los Presupuestos, Sánchez no tiene intención de adelantar las elecciones generales para hacerlas coincidir con las europeas, municipales y autonómicas previstas para mayo.