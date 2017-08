El PDeCAT se abre a replantear su papel en el pacto antiterrorista si hay "confianza recíproca"

El vicepresidente primero del Parlament y uno de los hombres fuertes del PDeCAT, Lluís Guinó, ha abierto la posibilidad de que el partido pueda replantar su posición sobre el pacto antiterrorista, que no firmaron en su momento, si "hay buena voluntad y confianza recíproca" con el Gobierno central.

En una entrevista a Europa Press, ha asegurado que su presencia como observadores en la reunión del pacto evidencia que tienen interés en "participar activamente" desde un punto de vista político y también en todo lo relacionado con las cuestiones operativas.

"Se tomó una decisión en un momento determinado. Si las circunstancias cambian, y han cambiado tan radicalmente que tenemos un atentado sobre la mesa con las consecuencias luctuosas que conocemos, es probable que el partido pueda reposicionarse desde este punto de vista", ha destacado al preguntársele si participar equivale a firmarlo.

Para Guinó, es necesario mejorar crear mejores mecanismos de coordinación y más prácticos, así como actuar y que haya una confianza plena entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.

A su juicio, no tiene sentido que haya falta de colaboración y coordinación entre administraciones en este ámbito, por lo que ha llamado a la reflexión y ser más activos en la prevención de atentados como el de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

También ha reivindicado que unas buenas relaciones entre Estado y Generalitat deben mantenerse pese a que falte poco más de un mes para el referéndum del 1 de octubre: "Es una exigencia de la ciudadanía. La gente dijo que no tenía miedo y quiere unidad, coincidencia, colaboración y coordinación".

Tras reafirmar que no fue un error no firmar el pacto antiterrorista en su momento, alegando que había un contexto absolutamente diferente, ha reclamado la necesidad de que los Mossos accedan directamente a la información de la Europol, y más cuando en Cataluña hay una concentración más importante de salafistas: "Es indiscutible que hasta ahora, esta información no ha sido compartida directamente a los Mossos".

Según Guinó, lo incomprensible, y más difícil de justificar, es que "haya que esperar a que sucedan estos actos para que se tomen determinadas decisiones, que deberían haberse tomado anteriormente".

"Esto no significa que, pese a haberse compartido esta información o que los Mossos hubieran participado en la Europol, se habría evitado necesariamente este atentado", ha añadido el también alcalde de Besalú (Girona), pese a apuntar que, desde un punto de vista preventivo, si se dispone de información y se comparte, sería más fácil evitarlos.

MANIFESTACIÓN DEL SÁBADO

Sobre que la CUP participe en la manifestación del sábado, Guinó cree que hay que ponerse al lado de los ciudadanos y que es relevante que asistan, y más teniendo en cuenta que "no la liderarán ni partidos ni políticos", pese a entender y respetar su posicionamiento sobre la figura de Felipe VI.

Al ser preguntado sobre si el Rey debe estar presente en la marcha, ha puntualizado que "no se ha restringido el derecho de admisión" a nadie y que puede participar todo el que quiera en una manifestación de condena del terrorismo y apoyo a las víctimas.