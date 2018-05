El PDeCAT se abre a apoyar la moción de censura pero rechaza sumar a Cs y quiere ver qué propone para Cataluña

"Hoy Cs forma parte del problema y no de la solución. Y la actitud política de Cs, del señor Rivera y de su sucursal en Barcelona, simplemente lo que hace es dificultar todavía más" una solución política al conflicto catalán, ha declarado a los periodistas desde el Parlament.

Así, el partido quiere dialogar y escuchar qué propuestas tiene el PSOE para llevar a cabo esta moción, pero avisa de que no es "compatible" que Pedro Sánchez sume a la vez los votos del PDeCAT y los del partido naranja.

Aunque no da por seguro el apoyo del PDeCAT, Campuzano sí ha avalado sin matices que el PSOE haya iniciado los trámites para esta moción: "No se entendería que el principal partido de la oposición no actuará así ante este escándalo democrático" que ha sido el caso Gürtel.

Campuzano ya ha contactado con la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, para dialogar sobre la moción y ha dicho que en los próximas horas y días la dirección del PDeCAT también reflexionará sobre qué pasos dar.

Preguntado qué condiciones pone su partido para dar sus votos, ha afirmado que aún es pronto para precisarlas, y ha dicho que quieren escuchar qué propuestas tiene Pedro Sánchez sobre la agenda política desde "el punto de vista catalán".

Campuzano sí ha recordado que en las dos últimas campañas electorales de las elecciones generales, en diciembre de 2015 y en junio de 2016, el primer compromiso que defendieron fue "echar al señor Rajoy".

"Tenemos que ver si ahora la oportunidad de echar a Rajoy se plantea o no de forma seria por parte del PSOE", ha continuado, y ha recordado que el PDeCAT no apoyó la moción de censura de Podemos de hace unos meses porque no tenía el objetivo real de cambiar al Gobierno, a su juicio.

DIMISIÓN

Más allá de apoyar o no la moción de censura, Campuzano ha considerado "muy evidente" que la sentencia del caso Gürtel debería haber derivado en la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin necesidad de esperar a que prospere o no la moción.

"En cualquier país democrático normal, cuando se produce una sentencia con el contenido judicial que implica a todo el equipo directivo vinculado a las finanzas del PP, el presidente del Gobierno dimitiría", ha concluido el diputado soberanista.