El PDeCAT quiere que Puigdemont encabece una lista unitaria el 21D

El Consell Nacional del PDeCAT se ha mostrado hoy partidario de que sea el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, quien encabece una eventual lista unitaria de las formaciones soberanistas en las elecciones del 21D y que en ella figuren también "todos los presos políticos".

En la intervención en abierto ante el Consell Nacional del PDeCAT, cuya reunión se ha celebrado en una sala de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), su coordinadora general, Marta Pascal, ha advertido de que "España practica (con Cataluña) el derecho de conquista, y como quiere seguir practicándolo, esto requiere lo mejor de nosotros mismos y una gran generosidad interna y externa".

Según Pascal, el hecho de que haya exconsellers en prisión, además de los dos "Jordis" (Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de la ANC y Òmnium Cultural), y que "medio Govern esté en el extranjero" en Bruselas (Bélgica) indica que "la represión" del Estado español proseguirá: "Conocemos su fanatismo -ha afirmado- y no se detendrá".

Sobre la lista unitaria que defiende el PDeCAT, su coordinadora general ha reconocido que "no será sencillo" materializarla pero que por ellos "no quedará". "No seremos los que pongamos condiciones, no pondremos trabas a nada, es la hora de la política y ésta hay que hacerla donde se debe hacer", ha proclamado.

En este sentido, ha invitado a los diversos partidos independentistas y soberanistas "a ponernos de acuerdo con todos, porque el bien a preservar es la dignidad de nuestro país y los presos políticos".

"Estamos ante un conflicto político de gran magnitud y vemos cosas que creíamos que no pasarían en un Estado que se dice democrático", ha señalado, "pero nuestra respuesta tiene que ser pacífica, aunque, a la vez, rotunda y democrática para preservar lo que da sentido a una nación, que seamos un solo pueblo".

Pascal ha explicado que la reunión del Consell Nacional de su partido ha tenido lugar en un clima de "tristeza" por el encarcelamiento de miembros del hasta ahora gobierno de la Generalitat y las órdenes de detención contra Puigdemont y otros miembros de su Ejecutivo.

"Tenemos a un adversario que encarcela a demócratas, a gente pacífica y honesta, y aunque esto pasa en la Europa de 2017 y del siglo XXI y no podemos ser tan ingenuos de creer que el mundo nos salvará porque nuestra causa es justa, tampoco hay que caer en el desánimo", ha apuntado.

"Nuestra tristeza -ha añadido- hay que reconvertirla en fortaleza, coraje, determinación y en hacer exactamente lo que hemos venido a hacer; nos lo piden ellos desde la cárcel, pues hagámoslo, sin fisuras, por ellos, por tanta gente que nos dice que no nos detengamos, que seamos dignos".

El objetivo, ha recalcado esta misma dirigente del PDeAT, "es hacer que el 21D las urnas estén llenas de dignidad", ya que "nunca habíamos llegado tan lejos y no podemos permitir que los que de forma miserable han apoyado el artículo 155 se queden las instituciones de Cataluña".

La propuesta del PDeCAT pasa por formar "una gran lista unitaria que incorpore todas las sensibilidades y que los que estén privados de libertad puedan formar parte de ella".

Pascal ha explicado, también, que el Consell Nacional "ha validado" la propuesta de que "sea el presidente Puigdemont la persona que lidere este gran desbordamiento que haremos en las urnas".

Sobre el programa electoral, ha apuntado que "no hace falta que sea muy rebuscado, tiene que ser claro, que todo el mundo lo entienda, y que sea una apuesta por la libertad en forma de república, la amnistía de todos los presos políticos, la recuperación de nuestras instituciones para poder ir más lejos, y por hacer vinculante el mandato de los ciudadanos obtenido en el referéndum del 1 de octubre".