PDeCAT no se posiciona sobre la moción de Unidos Podemos porque todavía "no existe": "Está muy verde"

El portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha explicado este miércoles que su formación no se plantea todavía si apoyar o no la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy que está impulsando Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea porque "está muy verde" y sólo se les ha traslado "consideraciones de orden general".

"Yo no me veo votando una moción de censura porque no existe ninguna moción de censura. Las mociones se producen cuando alguien las formaliza y eso no se ha formalizado", ha asegurado Campuzano en declaraciones a los medios tras reunirse con una delegación del grupo confederal, encabezada por el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech.

"Hay que esperar a que la cosas maduren y que para empezar madure Unidos Podemos. Hoy les hemos visto en una fase interesante pero como muy inicial de toda esta agenda", ha añadido, subrayando que tampoco les has traslado la fecha en la que prevén registrar la moción.

Así, ha definido el encuentro como una "reunión exploratoria" y ha señalado que, de momento, sólo pueden decir que "coinciden en el diagnóstico" que ha ofrecido Unidos Podemos para justificar la iniciativa, y que tiene que ver, por un lado, con la corrupción que afecta al PP, y por otro, con la "política de inhabilitaciones" emprendida por el Gobierno en Cataluña.

"NINGUNA PROPUESTA CONCRETA"

"Ahí hay plena coincidencia, pero también constatamos que tenemos la sensación de que esta propuesta de Unidos Podemos está muy verde", ha asegurado. "Yo no puedo constatar que hoy se nos haya hecho ninguna propuesta concreta, más allá de formular consideraciones de orden general que son plenamente coincidentes con nuestro diagnóstico. Tendremos ocasión en las próximas semanas de ir conociendo con más detalle las propuestas de Podemos", ha enfatizado.

En este sentido, ha insistido en que "todo ha sido muy genérico y muy vago". "Tenemos la sensación de que Unidos Podemos tiene que hacer aún un proceso interno de discusión y análisis para llegar a otras conclusiones", ha insistido, para añadir que su impresión es que el grupo confederal no tiene pensado ni el programa, ni el candidato, ni si planea una legislatura corta o larga.

SI ES UNA TÁCTICA PARTIDISTA, NO

En esta misma línea, el diputado Jordi Xuclá ha asegurado que en el PDeCAT están "dispuestos y abiertos al diálogo si se puede articular una mayoría" parlamentaria, pero siempre si la intención de Unidos Podemos no es la de poner en marcha "una operación de partido político".

La delegación de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se ha reunido también este miércoles con ERC, formación que sí ha celebrado la iniciativa, aunque no ha comprometido su apoyo por el momento. Según ha explicado el portavoz del partido catalán, Joan Tardá, la "solidaridad" que están dispuestos a mostrar con "las izquierdas españolas transformadoras" requiere también de una solidaridad de estas con el referéndum que la Generalitat quiere celebrar en septiembre sobre la independencia de Cataluña.

"Nosotros en el debate que se va a sustanciar a raíz de la presentación de esta moción y todo aquello que afecta al referéndum haremos un llamamiento a las fuerzas que presentan esta moción para que participen en el referéndum", ha asegurado.

Así, ha asegurado que están a favor que se promueva un proceso constituyente en el Estado pero ha insistido en que dado que ERC está dispuesta a "colaborar y contribuir al progreso de las ideas de izquierdas", también se ven "merecedores de la solidaridad recíproca de estas izquierdas".

"Nosotros entendemos que el punto de encuentro es el derecho a decidir y debería ser el llamamiento por parte de las fuerzas políticas de izquierdas a la ciudadanía catalana a animarla a participar", ha enfatizado.

EN COMÚ PODEM ESPERA EL SÍ DE ERC Y PDECAT

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem ha asegurado que la sensación que se lleva el grupo confederal de estas dos reuniones es "muy positiva" pues han constatado que comparten con estas dos fuerzas catalanas la necesidad de echar al PP de La Moncloa debido a la "emergencia democrática" que supone tanto los casos de corrupción que le afectan como su política de "inhabilitaciones" en Cataluña.

"Nos hemos emplazado a seguir hablando. Tanto en el caso de ERC como del PDeCAT esperamos que se sumen porque el primer paso pasa por echar al PP del Gobierno", ha afirmado Domènech, quien, no obstante, ha señalado que no han cerrado el sentido del voto.

En cuanto al compromiso que ERC les reclama, Domènech ha defendido que su formación ya defiende que el derecho a decidir es la mejor solución para el conflicto catalán, pero se ha negado a concretar su postura respecto al referéndum previsto para septiembre porque ni siquiera "se ha sustanciado" la propuesta de la Generalitat.

En cuanto a los tiempos que maneja su grupo para presentar la moción, y el candidato que barajan, el líder de la confluencia catalana ha mantenido la incógnita y se ha negado a concretar nada al respecto. "No hemos tomado ninguna decisión", ha afirmado.