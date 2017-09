El PDeCAT participará en la comisión en el Congreso que el PSOE quiere abrir antes del 1-O

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha manifestado este lunes que participarán en la comisión en el Congreso que el PSOE propondrá antes del 1-O para abordar una reorganización del modelo territorial.

"Le garantizo que, como queremos hablar de todo, estaremos en la comisión para defender de forma clara que los catalanes tenemos derecho a decidir, y que vamos a votar el 1 de octubre", ha sostenido en rueda de prensa tras la reunión del comité nacional después de las vacaciones.

Pese a todo, ha reprochado a los socialistas que votaran en contra de la comisión que el entonces líder del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs planteó para tratar esta cuestión, una propuesta que tampoco avalaron los diputados del PSC en las Cortes.

"Me parece muy extraño. No entendemos porqué votaron en contra y ahora hacen este planteamiento de comisión", ha asegurado Pascal, que ha lamentado que el PSC llame a los catalanes a no votar el 1-O.

Por ello, ha emplazado al líder del PSC, Miquel Iceta, a recapacitar al respecto tras recordar "la raíz democrática y el compromiso con la recuperación de las libertades" que tuvo la formación.

También ha cargado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al reiterar su "poca capacidad de entender" lo que pasa en Catalunya, y ha avisado de que no caerán en provocaciones y que todo se dirimirá en las urnas.

"Si la única respuesta del Gobierno es tribunales y no hay una respuesta política, nuestro deber es seguir adelante para dar cumplimiento al mandato de los ciudadanos", ha resaltado Pascal, que ha defendido que el Govern ha puesto todas las facilidades para poder hablar de todo alrededor del referéndum.

Al preguntársele si prevé que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución o recurra a posibles inhabilitaciones, la dirigente del PDeCAT ha advertido de que sería "miopía política", pero ha preferido no dar por hecho estos posibles escenarios.

Según Pascal, el compromiso y apoyo del PDeCAT al Govern para que se celebre el referéndum es firme y explícito con el objetivo de que pueda votarse "con normalidad y cumpliendo con los standards internacionales".

ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN

A la espera del pleno de esta semana, en que probablemente se aprobarán las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, ha reivindicado la necesidad de posibilitar el debate parlamentario y garantizar así que "todos los grupos puedan decir la suya" vía enmiendas.

"Deben estar en la sede del Parlament y expresar sus puntos de vista. Los conflictos políticos se dirimen en los parlamentos, y sobretodo en las urnas", ha zanjado Pascal, que cree que la Mesa garantizará que la ley del referéndum sea debatida y trabajada por los grupos.