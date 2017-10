PDeCAT prepara enmiendas para rechazar el 155 en el Senado que se debatirán en la ponencia de este jueves por la mañana

La tramitación de estas medidas no es la habitual en la Cámara Alta, puesto que no es un proyecto de ley sino un acuerdo del Gobierno para cuya aplicación se solicita el permiso del Senado. Por esta razón, no cabe que los grupos presenten enmiendas a la totalidad del texto, lo que se denominan vetos, así que PDeCAT prepara enmiendas parciales contra todo el contenido.

Estas enmiendas como otras que puedan presentar los grupos se debatirán en la ponencia de la comisión del 155 que se ha constituido en la Cámara. La ponencia está convocada para este jueves a las 12. Previamente, a las 10, habrá concluido el plazo dado a la Generalitat para que envíe alegaciones.

Con toda esta documentación, los ponentes empezarán a trabajar a mediodía y tendrán de plazo hasta las cinco de la tarde para aceptar o no las enmiendas y redactar un dictamen, que debatirá y votará en la comisión convocada para las cinco de la tarde.

A LA ESPERA DE PUIGDEMONT

Es en este momento en el que se espera que comparezca el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para defender las alegaciones de su gobierno contra la aplicación del 155. A la espera de que se confirme la presencia o no del dirigente catalán, en el Senado se va ordenando cómo sería el debate.

En primer lugar, intervendrá el Gobierno si decide acudir a la comisión, algo que en el Senado se da por seguro. Podría hacerlo el propio presidente, Mariano Rajoy, o su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y tendrían un primer turno sin límite de tiempo.

A continuación tendrá la palabra Puigdemont si decide presentarse en el Senado. Fuentes parlamentarias han asegurado que se le concederá un tiempo "razonable", pero no está establecido previamente por lo que lo decidirá la Mesa de la comisión, que preside el presidente también del Senado, Pío García-Escudero.

Las mismas fuentes aseguran que se permitirá un debate entre ambos gobiernos, con réplicas, de manera que no se trate de una sucesión de monólogos.

Terminada esta parte de la sesión, será el momento de que se presente el dictamen de la ponencia y de que inicien el debate los grupos parlamentarios, a favor y en contra. Después, se votará el texto y se enviará al Pleno para que lo vuelva a discutir y votar el viernes a partir de las 10.

VOTOS PARTICULARES AL PLENO

Concluida la comisión, los grupos parlamentarios tendrán otro plazo para presentar lo que se denominan votos particulares al texto aprobado, propuestas de modificación para su debate en el Pleno. Los podrán registrar hasta el viernes a las 9,30 horas, 30 minutos antes de que arranque la sesión.

El Pleno por tanto debatirá el texto de la comisión y los votos particulares, con turnos a favor y en contra, turnos de portavoces y la intervención del Gobierno. Se da también por seguro en el Senado que acudirá el presidente, Mariano Rajoy, a defender las medidas del 155. No tendrá limitación de tiempo y podrá cerrar la sesión con una última intervención.

No está claro qué ocurrirá a partir de ahí con las medidas aprobadas por el Senado. Desde la Cámara se explica que lo que se va a aprobar es la autorización al Gobierno para que las aplique y que será después el Consejo de Ministros el que tenga que decidir su ejecución.