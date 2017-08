PDeCAT tacha de "detestables" los ataques de Arran contra bicicletas de Barcelona y cree que "afectan a la convivencia"

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Campuzano ha asegurado que acciones como esta "no pueden tener ningún tipo de justificación en ninguna circunstancia". La organización juvenil anticapitalista Arran ha defendido el acto como una acción contra "la ocupación del espacio público por parte de empresas turísticas", y lo ha reivindicado en la red social Twitter a través de un vídeo en el que se puede ver a varios miembros del grupo durante la faena.

En ese sentido, la CUP ha justificado los destrozos provocados por la misma organización en un bus turístico de Barcelona asegurando que el Gobierno catalán también provoca "violencia": "Siempre nos pedís a nosotros que renunciemos a la violencia, cuando la violencia también la provoca el Govern", ha recalcado.

DISTINTAS "VARAS DE MEDIR"

Por otro lado, preguntado por la concentración que organizó la CUP este lunes ante el cuartel de la Guardia Civil de la calle Travessera de Gràcia de Barcelona, el portavoz del PDeCAT en el Congreso ha argumentado que no le "parece bien", si bien es cierto que "tampoco" está a favor de que "nadie haya asumido responsabilidades en el Ministerio del Interior" tras lo que ha definido como el "escándalo de la operación Cataluña", en referencia a la llamada 'policía política'.

"Me parece grave que se utilice cuerpos de Seguridad del Estado en acciones que no tienen cobertura legal", ha reivindicado y ha añadido que no le "gusta" que la Guardia Civil esté "interrogando sin una orden judicial expresa a un abogado por el simple hecho de presidir una iniciativa de la sociedad civil catalana en favor del referéndum".

Asimismo, se ha manifestado en contra del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la suspensión de una reforma que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debate parlamentario las leyes de ruptura con España, así como la Ley del Referéndum anunciado para el 1 de octubre. En ese sentido, ha argumentado que lo que el Gobierno está recurriendo es "una normativa que es la misma que tiene el Congreso de los Diputados".

Así, ha cargado contra la existencia de distintas "varas de medir" y ha asegurado que el TC "debería ser objetivo en una reflexión en términos democráticos". Además, ha tachado de "hipócrita y muy cínica" la opinión de quienes se dedican a "prejuzgar": "Nadie puede prejuzgar si el Parlament va a utilizar esta reforma para aprobar o no la Ley del Referéndum", ha afirmado.