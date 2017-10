El PDeCAT decide presentarse al 21D para hacer frente a "un 155 miserable"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha explicado hoy que su partido ha decidido presentarse a las elecciones del 21 de diciembre para hacer frente a una aplicación "miserable" del artículo 155 de la Constitución, y buscará la fórmula más óptima para las fuerzas independentistas.

Tras participar en la reunión del comité nacional del PDeCAT, sin la presencia de Carles Puigdemont, Pascal ha justificado concurrir a los comicios, convocados por el Gobierno de Mariano Rajoy, para "defender las instituciones catalanas" y ha añadido: "No tenemos miedo a las urnas, Mariano Rajoy. Allí nos veremos".

"Rajoy, nos veremos en las urnas porque no aceptaremos de ninguna de las maneras esta aplicación del artículo 155, una aplicación miserable que intenta aniquilar nuestro autogobierno, nuestra autonomía e nuestras instituciones propias", ha manifestado Pascal.

Ha asegurado que no discutirán "cómo son" estas elecciones, sino que irán a las urnas pues son "una oportunidad para decir alto y claro que lo que hemos hecho ha valido la pena, que queremos ir lejos y que no estamos dispuestos a que nos borren del mapa desde el punto de vista de nuestras instituciones".

Pascal ha explicado que Puigdemont, de quien ha dicho no poder confirmar si se encuentra o no en Bruselas, comparte la decisión adoptada por el partido, y ha señalado que ahora iniciarán el proceso para escoger "no solo el candidato sino los candidatos" de este partido a las elecciones.

Ha señalado que se debe "buscar la mejor manera" para que estas elecciones las ganen "los partidos independentistas" y ha destacado que el PDeCAT ha sido siempre una formación política que ha querido hablar "con absolutamente todo el mundo" y que ha estado "abierto a todo".

Ha añadido que el partido no comparte la "ofensiva judicial" de la Fiscalía General del Estado, y ayudarán a los afectados a hacer frente a estas actuaciones y les ha trasladado el mensaje de que "no están solos" en este proceso.

"Votar nunca ha sido un delito ni aquí ni en ningún sitio y eso no lo podemos aceptar", ha manifestado Pascal, quien ha señalado que este partido sabe "qué quieren decir querellas desde el 9-N".

"No aceptaremos el 155 ni ahora ni nunca", ha insistido Pascal, quien se ha preguntado si el PSOE "estaría dispuesto a avalar el 155" en caso de que las fuerzas independentistas ganen las elecciones.