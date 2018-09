El PDeCAT no prevé cambios en el Congreso tras retirar una moción sobre el diálogo

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha descartado cambios en el grupo del Congreso tras la polémica por la moción que pactó con el PSOE a favor del diálogo dentro de la ley, y que retiró la noche anterior al pleno donde se iba a votar.

"No hemos previsto ningún cambio ni de portavoz ni en ningún lugar", ha asegurado en rueda de prensa este lunes, y ha defendido que el actual portavoz, Carles Campuzano, está haciendo un buen trabajo.

Bonvehí ha dicho que lo sucedido con la moción se ha hablado en la reunión de la dirección del partido de este lunes y que "si se tuviera que hacer algún cambio se haría, pero no sería en ningún caso por la gestión de esta moción", puesto que Campuzano se coordinó con la cúpula del PDeCAT, ha dicho.

Y ha relatado como la intervención en el Congreso del socialista José Zaragoza y la posición del PSOE en el Senado, aprobando una moción por la unidad de España y contra la autodeterminación, hicieron que la dirección del PDeCAT "ordenara que la moción se retirara".

Preguntado por si la marcha de la política de la hasta ahora portavoz del partido, Maria Senserrich, conllevará cambios organizativos, ha puntualizado que "las tareas de la ejecutiva aún no están del todo definidas" y que dependen de la relación con el Govern y JxCat, por lo que no se definirán hasta la próxima reunión.

DIPUTADOS

Sobre la suspensión de diputados del Parlament procesados por el Tribunal Supremo por presunta rebelión, ha dejado la decisión final sobre el asunto en manos de la Cámara catalana y ha pedido que se garantice "que continúen siendo diputados y que continúen teniendo todos sus derechos políticos".

"El foco de que estos derechos no se puedan ejercer se tendría que situar en la parte de los juzgados españoles, no en el Parlament", ha añadido Bonvehí, que ha explicado que el PDeCAT no negocia directamente una solución, sino que lo hace a través de JxCat.