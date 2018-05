El PDeCAT asume que con Sánchez el 155 puede seguir en Cataluña, pero insiste en que su prioridad es echar a Rajoy

En declaraciones en el Congreso, Campuzano ha exigido al PSOE que aclare si la moción de censura "es un simple postureo" o si de verdad pretende echar al presidente Mariano Rajoy.

"Si es un simple postureo, los ciudadanos no se merecen que el PSOE juegue con la expectativa cuando hay un hartazgo por la corrupción, por la incapacidad de Rajoy a asumir responsabilidad y por la necesidad de empezar un nuevo ciclo político en Cataluña", ha relatado.

A su juicio, "por higiene democrática" Rajoy no debería seguir al frente del Gobierno: "Nuestro primer compromiso electoral era echar a Mariano Rajoy, que es el principal responsable político de la ausencia de solución al conflicto en Cataluña y el principal responsable del 155".

SÁNCHEZ SE HABÍA APUNTADO AL NACIONALISMO ESPAÑOL

Ahora bien, admite que con un Gobierno socialista las cosas pueden seguir igual, ya que no ha dado muestras para confiar en un cambio "y también es cierto que Sánchez, ante la moción, se había apuntado a la subasta del nacionalismo español". "Y eso indica que no es moción de censura, sino postureo y eso no es serio", ha avisado.

En todo caso, sostiene que en Cataluña "el consenso para que Rajoy no continúe es muy amplio" y a eso debe ser sensible el PDeCAT, que escuchará al candidato socialista y que decidirá en breve su voto. "Vamos a ver si es moción de censura u es otro fake que sólo busca rédito político para el PSOE", ha remachado.