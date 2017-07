PDeCAT también quiere que Rajoy comparezca ya en el Congreso tras sus "constantes evasivas" en el juzgado

"No hay ningún motivo para que Rajoy no comparezca en el Congreso después de lo que hemos escuchado, es imprescindible que comparezca para dar las explicaciones políticas que hoy ha evadido", ha señalado Bel en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha insistido en que el presidente debe rendir cuentas cuanto antes, ya sea en un Pleno extraordinario o ante la comisión que investiga las cuentas de su partido.

Tras subrayar que este miércoles se ha visto la "insólita" imagen de un presidente del Gobierno en activo declarando por un caso de corrupción, el diputado independentista catalán ha censurado sus "constantes evasivas".

NO CREE QUE HAYA MENTIDO

A su juicio, ha dado la sensación de que "vivía en una ignorancia absoluta respecto a lo que estaba pasando en el PP". "Si eso es verdad, y debemos presumir que sí porque si no Rajoy estaría cometiendo un delito y no creemos que sea el caso, es muy preocupante, porque evidencia que no había ningún tipo de control", ha remarcado Bel.

Por todo ello, sostiene que la comparecencia de Rajoy en el Congreso "no se puede dilatar en el tiempo" y ha mostrado su deseo de que se logre una "mayoría suficiente" para forzar esa comparecencia del presidente del Gobierno que también va a impulsar Unidos Podemos.