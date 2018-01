El PDeCAT pone en duda que el Parlament pueda constituirse sin la presencia de "todos" los diputados electos

"El 17 enero es la constitución del Parlament y para constituir el Parlament se tiene que permitir a todos los electos participar en la constitución del Parlament", ha señalado en declaraciones a La Sexta, remachando: "Solo se puede afrontar la constitución del Parlament y el debate de investidura si todos los electos pueden participar en estos dos momentos parlamentarios importantes".

Para Xuclà, todos los diputados "tienen derecho" a estar en "los momentos parlamentarios cruciales del arranque de una legislatura". En su opinión, tienen el "derecho" de representación política de las personas recientemente elegidas en las urnas del 21-D "a través de su asiento en el Parlament".

NO HAY PLAN B A PUIGDEMONT

Así se ha pronunciado el dirigente independentista tras ser preguntado por el "plan B" que contempla su partido en el caso de que el candidato de Junts per Cat, Carles Puigdemont, no pueda ser investido presidente al estar en Bruselas. "El plan A es el plan A y no hay B", ha manifestado, para después recalcar que el portavoz de ERC, Sergi Sabriá, ha dicho este viernes que el plan de los republicanos para la investidura también es Puigdemont.

"Hay una mayoría absoluta para investir a Puigdemont", ha resaltado, para después apuntar que su investidura es "perfectamente posible" según el artículo 146 del Reglamento del Parlament de Cataluña. Eso sí, ha aseverado que "el paso previo" a esto es que todos los parlamentarios electos "puedan participar" en la construcción de la Cámara catalana prevista para el 17 de enero.

PDECAT "NO CONTEMPLA" OTRAS ELECCIONES

El diputado de la antigua Convergència ha confirmado la existencia de "discretas" negociaciones entre dirigentes de Junts per Cat y ERC para abordar la constitución del Parlament, la configuración de la Mesa del Parlament y el debate de investidura. Y ha hecho hincapié en que Puigdemont "quiere asumir las responsabilidades" de resultar investido, aunque incidiendo en la necesidad de configurar el Parlament primero.

Sobre la posibilidad de que pueda haber una repetición electoral en Cataluña si el exjefe del Ejecutivo catalán no puede ser investido, Xuclá ha asegurado que desde el PDeCat no contemplan esa opción: "Estoy convencido de que será posible la investidura del señor Puigdemont", ha afirmado, remarcado que lo único que contempla su partido es "una conclusión con éxito" de las negociaciones entre Junts per Cataluña, ERC y Cup.