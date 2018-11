El PDeCAT reitera su 'no' a los PGE, pero aprobaría la subida del SMI por separado

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este domingo desde la 'Festa de l'associat' de las comarcas de Barcelona, donde ha asegurado, sobre la subida del SMI: "Si hace que la vida de los catalanes mejore estamos abiertos a aprobarlo".

Bonvehí ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha puesto sobre la mesa cuál es su solución política para el conflicto catalán, por lo que ha subrayado: "Nuestras condiciones no han cambiado. Estamos donde estábamos y no hay otra opción que el 'no' a los PGE".