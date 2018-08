PDeCAT cree que el Gobierno se equivoca al amparar al juez Llarena y lo achaca a que "se ha amedrentado ante la derecha"

"No comprendemos el cambio de criterio del Gobierno al amparo de Llarena --ha declarado en los pasillos del Congreso--. Estamos convencidos de que no tiene ningún sentido que el Gobierno proteja y ampare las declaraciones de Llarena en un medio de comunicación formulando acusaciones falsas al señor Puigdemont".

A su juicio, "el Gobierno se ha amedrentado ante la presión de la derecha judicial y mediática y política, pero sostiene que "esa actitud de Llarena no merece que el Gobierno de Sánchez le proteja". "El Gobierno Sánchez se ha equivocado", sentencia.

Campuzano no adelanta si este asunto puede perjudicar la relación del PDeCAT con el Ejecutivo en temas como la senda del déficit o la exhumación de Franco, ya que cree que "no es bueno mezclar cosas". En todo caso, ha insistido en que "el error del Gobierno no ayuda a buscar soluciones políticas a lo que es un problema político".