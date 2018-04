Xuclà (PDeCAT) no se plantea dimitir de la Asamblea del Consejo de Europa pese al informe del caso Azerbaiyán

El diputado del PDeCAT en el Congreso no se plantea dimitir como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE)y está decidido a defender su "honor" ante la Comisión de Reglamento de este órgano que, recalca, es la única que puede decidir, en su caso, si le aplica alguna sanción.

La comisión independiente que investigó supuestos casos de corrupción en la APCE emitió a principios de esta semana un informe en el que apunta a una mala praxis de Xuclà por su actuación "sospechosa" como jefe de la delegación de la misión de este órgano en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán.

El concreto, relata que el diputado independentista preparó una declaración preliminar por su cuenta durante la misma tarde de las elecciones sobre el desarrollo de las mismas. Aunque señala que las circunstancias en torno al informe son "inusuales", exonera al representante del PDeCAT de acusaciones más graves tras escuchar sus alegaciones.

LA MITAD DEL PLENARIO NO HA VOTADO, SUBRAYA

La asamblea parlamentaria ha aprobado este jueves una resolución en la que plantea que Xuclà deje su puesto en la institución, lo mismo que ha solicitado al senador del PP Pedro Agramunt, de quien los investigadores tienen "serias sospechas" de que fue partícipe de "actividad de naturaleza corrupta".

La resolución ha sido aprobada por 123 votos a favor, nueve en contra y 10 abstenciones, entre ellas la del 'popular' Xavier García Albiol. El propio Xuclà y otros diputados españoles tendrían que haber estado este jueves en la reunión de la Asamblea en la que se ha votado este texto, pero acortaron su estancia en Estrasburgo para poder participar en la votación de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

En declaraciones a Europa Press, Xuclà ha recalcado que el texto ha sido votado por 134 miembros, que no representan ni a la mitad de los 324 parlamentarios que lo conforman, y lo ha equiparado con una proposición no de ley, es decir, un texto que incluye un mandato que no es de obligado cumplimiento.

Por eso no se plantea dimitir e insiste en que tendrá que ser la Comisión de Reglamento del Consejo la que tome una decisión definitiva. De hecho, en su resolución la asamblea pide que sea la comisión encargada de velar por los procedimientos la que estudie la aplicación del código de conducta a los políticos afectados.

Xuclà subraya que, en "el peor de los casos", el régimen sancionador del Consejo de Europa contempla que, durante un tiempo, no pueda ser presidente de una comisión, hacer informes o formar parte de una misión de observación electoral durante un tiempo.

La investigación apunta a que el diputado español habría vulnerado el artículo 13 de ese código, que establece que los miembros del Consejo y la Asamblea no pueden compartir información confidencial con personas ajenas a la institución.

NO VULNERÓ EL CÓDIGO DE CONDUCTA

El que fuera portavoz de Exteriores de CiU ha vuelto a dar su versión a modo de alegaciones ante la Comisión de Reglamento, donde las podrá defender el próximo mes de mayo, y en las que insiste, como ya hizo ante los investigadores, que el borrador preliminar que se le acusa de haber redactado por su cuenta no era "un documento oficial" del Consejo por lo que no vulneró el código de conducta al enviárselo a un colaborador para que lo revisara.

El diputado sostiene que, como jefe de la misión electoral, sus compañeros delegaron en él para que redactara ese texto preliminar con intención de que al día siguiente de la votación sirviera de base para la discusión sobre el desarrollo del proceso electoral. "Esto es algo muy habitual", ha indicado.

Xuclà esgrime que aprovechó que entre Bakú y Barcelona hay tres horas de diferencia, para pedir ayuda a un colaborador que tiene el inglés como lengua materna para que revisara el borrador que había redactado antes de compartirlo con sus compañeros de misión.