EL PDECAT VE “MUY VERDE” LA MOCIÓN DE CENSURA DE UNIDOS PODEMOS

- Subraya que “la política española debe recuperar un punto de rigor”. El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, valoró este miércoles, tras reunirse con respresentantes del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que su pretendida moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está aún “muy verde”.

En declaraciones en la Cámara Baja, Campuzano aseguró que la reunión ha sido “simplemente exploratoria” y explicó que ambos grupos se han emplazado a verse “en las próximas semanas en función de cómo vaya la situación”. Ahora, subrayó, el PDECat no puede constatar que “ninguna propuesta concreta”.

Indicó en que en este encuentro se han formulado “consideraciones de orden general” y se han constatado “coincidencias” en que el Gobierno se está equivocando con el tema catalán y que existe un problema de corrupción “muy grave” que afecta al Gabinete de Mariano Rajoy contra el que hay que luchar.

Estas dos realidades, prosiguió, “forman parte de la justificación de la moción de censura”, pero acto seguido precisó que “el problema” es que este mecanismo “exige muchas cosas” que Unidos Podemos aún tendría que perfilar. “Tenemos la sensación de que tiene que hacer aún un proceso interno de discusión y análisis”, valoró.

"No me veo motando ninguna moción de censura porque no existe ninguna moción de censura, éstas se producen cuando alguien finalmente las formaliza”, espetó Campuzano, para a renglón seguido abundar en que “la política española debe recuperar un punto de rigor”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso