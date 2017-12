EL PDECAT CREE QUE RAJOY "DEBERÍA DIMITIR" SI NO PUEDE APROBAR LOS PRESUPUESTOS

El PDECat cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "debería dimitir" si no es capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018.



Lo dijo en un comunicado el portavoz económico del PDECat en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, tras la decisión del Gobierno de prorrogar las cuentas de 2017, lo cual evidencia "la incapacidad del PP de hacer los Presupuestos cuando toca". "Lo que realmente genera inestabilidad política y económica es un Estado sin posibilidad de aprobar Presupuestos", apuntó Bel, convencido de que esa decisión perjudica inversiones al no permitir su ejecución.

El PDECat considera, además, que "no tiene sentido" prorrogar el control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña cuando ya habido elecciones y "está a punto de constituirse el nuevo Govern", y menos aún que lo haga un Gobierno respaldado por un partido que ha obtenido 4 de 135 diputados en el Parlamento de Cataluña. "No cumplen el compromiso de retirar el 155 después de las elecciones, y esto no deja de ser una reacción más a no aceptar el resultado electoral del 21D", concluyó Bel.



