PATXI LÓPEZ APELA AL "VOTO ÚTIL" PARA NO "CRONIFICAR" LA FRACTURA INTERNA EN EL PSOE

Patxi López, aspirante a la Secretaría General del PSOE, apeló este martes al "voto útil" capaz de evitar que se "cronofique" la fractura interna en el partido, y que se sustancia en su candidatura.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, López explicó que habló hace tiempo con Francina Armengol y ella le sugirió que preservara su posición como una especie de "casco azul", pero él ha preferido defenderla activamente desde una candidatura.

Aunque Armengol le ha pedido públicamente que se retire y apoye a Pedro Sánchez, Patxi López subrayó que también ha recibido cientos de llamadas y mensajes de militantes que avalaron a uno de los otros dos candidatos y tras el debate se han decantado por votar a su proyecto.

López denunció que algunos le acusaban de "exagerar" pero el debate ha demostrado la existencia de un enfrentamiento entre Sánchez y Díaz, y "lo peor" es que ambos buscan "culpables" de las decisiones que reprueban para intentar "cobrar esa fractura", lo cual implica riesgo de "cronificar" esa fractura.

Por ello cree que después de ese debate es "más necesario que nunca" apelar a ese "voto útil para todos los socialistas", no para la mitad de ellos para medirse contra la otra mitad, y para defender "sin complejos" un proyecto claro de izquierdas.

López dijo a los militantes que deben votar en libertad y "en conciencia" pensando qué creen que es lo mejor para el PSOE, no para garantizar "acomodos particulares", y a partir de ahí "no hay peros que valgan".

