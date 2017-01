PATXI LÓPEZ, PARTIDARIO DE QUE HAYA VARIOS CANDIDATOS PARA QUE LA MILITANCIA ELIJA

Google Plus

El diputado socialista por Vizcaya Patxi López afirmó este jueves que tiene que haber “candidaturas diferentes” para que la militancia “elija” entre las distintas opciones y no se mostró partidario de que se fragüe una candidatura única.

En los pasillos del Congreso, López aseguró que desconoce qué va a hacer Pedro Sánchez porque eso le “corresponde a él” pero indicó que le “parece bien” que quiera escuchar a la militancia y que ésta escuche también a Sánchez, porque “es lo que tenemos que hacer todos”.

Reconoció que no habla con el exlíder socialista desde que le comunicó que optaría a la Secretaría General del PSOE. “Creo que la militancia tiene derecho a decidir y votar, si hay pactos previos no hay candidaturas diferentes, tiene que haber candidaturas diferentes para que la militancia elija”, indicó López cuando se le cuestionó si alcanzaría pacto con algún otro candidato.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso