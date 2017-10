CATALUÑA. RIVERA PIDE APLICAR “PARCIALMENTE” EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN PARA CONVOCAR ELECCIONES

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó este lunes al Gobierno que aplique “parcialmente” el artículo 155 de la Constitución española, como paso previo para convocar unas elecciones en Cataluña que acaben con la deriva independentista.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, el líder de Ciudadanos explicó que el artículo 155 se puede aplicar unas horas para convocar elecciones autonómicas y “desactivar” al Parlamento catalán y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, aventuró, va a proclamar la independencia.

“Para mí es la única salida democrática, la única vía de escape, la única donde todos los catalanes recuperan la voz y los derechos”, sentenció.

Retó a Puigdemont a que convoque elecciones para comprobar si realmente el 91% de los catalanes son independentistas. No obstante, reconoció que el presidente de la Generalitat ha sido “coherente” por haber dado todos los pasos necesarios para declarar la independencia de Cataluña.

A su vez, advirtió al presidente del Gobierno de que sería un “gran error” pensar que la solución al desafío independentista pasa por otorgar a la Generalitat “más competencias, más privilegios, un pacto fiscal” y por “perdonar” la corrupción de los partidos nacionalistas.

A su juicio, es necesario que se produzca un diálogo entre todas las instituciones para abordar, entre otros asuntos, la financiación autonómica y la delimitación de las competencias autonómicas.

“La única vía es recomponer la situación mediante elecciones y diálogo dentro de las instituciones para que la mayoría de los catalanes se sientan partícipes y no para romper España”, comentó.

Defendió que Ciudadanos ha demostrado una “lealtad absoluta” al Gobierno y al Poder Judicialcomo corresponde, dijo, al partido que lidera la oposición en Cataluña.

Por último, afirmó que no le ha sorprendido la posición de Podemos en lo referido al independentismo catalán, ya que esta formación, continuó, “aprovecha la ocasión para salir por la tangente”.

Esta postura, desde su punto de vista, es una “clara equivocación”. A pesar de ello, aventuró que los acontecimientos que tendrán lugar esta semana obligarán a Podemos a posicionarse, si bien arguyó que “cuando intentas contentar a los independistas no contentas a tus propios votantes. Temo que Podemos va a sumarse a la posición de Puigdemont”.

