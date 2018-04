El PAR reconoce que están todos los proyectos que pidió a Rajoy, pero advierte de que muchos "se retrasan un año"

Al respecto, ha manifestado que "igual estos son los últimos presupuestos del Estado", una legislatura en la que el PAR ha concurrido en coalición con el PP a las elecciones generales y por eso Aliaga solicitó a Rajoy que reforzara los plurianuales "para acelerar los proyectos y no dejarlos a la incertidumbre del año 20 y 21" y ahora "no me parece propio que se trasladen de anualidad".

En rueda de prensa, tras la presentación este martes del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Aliaga ha dicho que "están todos los proyectos" y eso "ya es positivo", además de que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) "se ha desbloqueado", cuya firma también reclamó a Rajoy, así como el convenio de vivienda y el Plan Miner.

Asimismo, "hay una dotación superior" para Aragón, sin embargo, ha lamentado que, por ejemplo, para el Canfranc "se pedía asegurar la partida de 20 millones de euros para 2018", como figuraba en el plurianual del Presupuesto del año anterior, pero solo figuran 850.000 euros, cuando "es una infraestructura importantísima para la Comunidad" y por eso "hay que insistir" para elevar esa dotación.

Para las autovías A-23 y A-21 hay consignación, ha continuado, pero para el tramo Siétamo-Huesca de la A-22 "solo aparece un millón", cuando en el plurianual previsto para 2018 en el presupuesto anterior se recogían 15, ha resaltado el presidente del PAR.

Aliaga también ha estimado que debe haber más consignación para el desdoblamiento de la carretera nacional N-232, para la que "hay alguna partida", pero se requiere más y para otros tramos de la A-68, así como para el ferrocarril Teruel-Sagunto, que en 2017 tenía un plurianual para 2018 de cien millones, pero en el proyecto de ley solo figuran 41, "poco" para lo que se requiere, ha dicho, y "se desplaza el plurianual un año más".

Por otra parte, el portavoz del PAR ha indicado que "nos falta un dato, saber cuánto se ejecutó realmente en 2017" porque puede ocurrir que estén los proyectos, pero luego no se ejecuten y se trasladen partidas a años posteriores, y se ha comprometido a "intentar recuperar la partida del Canfranc, la del tramo de Siétamo, así como acelerar la A-68 y N-232".