RAJOY PACTARÁ CON EL PSOE UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

- Pero advierte a los socialsitas que no lo usen “contra” el Gobierno. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, advirtió este sábado al PSOE que no utilice “contra” el Gobierno el sistema de financiación autonómica porque un nuevo modelo debe salir de un acuerdo entres los dos grandes partidos nacionales.



Así lo dijo en su participación en la clausura de la 23 reunión intermunicipal que los populares celebran en Zaragoza, en la que destacó que “el gran objetivo nacional” es la recuperación económica.

“El gran reto, que ya lo fue y lo es ahora mismo y va a seguir siendo a lo largo de los próximos años, es lograr crecimiento económico y empleo, porque ahí está la clave de bóveda del bienestar de la gente”, aseveró.

En este sentido, prometió alcanzar los 20 millones de ocupados que se había fijado para el final de la legislatura, un año antes, en 2019.

En sus palabras, el presidente reconoció que no les gusta el sistema actual de financiación autonómica y local, y recordó que se aprobó en 2009 sin respaldo del PP bajo mandato del PSOE en el Gobierno.

No obstante, dijo que “no puede haber ahora un nuevo modelo sin el acuerdo, al menos, de los dos grandes partido nacionales: el PP y el PSOE”. Porque el PP sólo tiene 137 diputados y, además, los socialistas gobiernan en muchas CCAA y en muchos municipios.

“Este no puede ser un tema para que uno lo utilice políticamente contra el Gobierno de España y volver al viejo truco de que Madrid tiene la culpa, Madrid no, el PP quiere pactar el modelo y quiere hacerlo y se debe hacer con el PSOE. Por tanto, -agregó-, ellos tienen también la misma responsabilidad que nosotros”.

