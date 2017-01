PABLO IGLESIAS: “ME ATERRA QUE PODAMOS PARECERNOS AL PSOE”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reconoció este viernes que “me aterra que podamos parecernos al PSOE en lo organizativo”, ya que dijo que el socialista es “un partido de familias y barones”.

“Este es el momento en el que tenemos que demostrar altura”, sentenció Iglesias en un debate abierto celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), junto a Alberto Garzón (IU), Yolanda Díaz (En Marea) y Xavier Doménech (En Comú Podem).

En su intervención, el líder de Podemos apeló a la unidad para reivindicar un partido “útil”. Y es que “si nos dividimos no somos útiles”. De hecho, según expuso, “la gente me para por la calle y me dice ‘os queremos unidos’”, como ocurre en “los principales ayuntamientos” donde “estamos gobernando juntos”.

“La gente nos quiere unidos, no quiere ver que el poder se reparte entre familias” porque “si algo hemos demostrado es que cuando estamos unidos podemos ganar y podemos gobernar. No podemos cometer el error de regalarle a nuestros adversarios que estamos pensando en nuestros propios ombligos”, manifestó.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, definió la unidad en Unidos-Podemos con un ejemplo: “Hay gente que ya no sabe si soy de Izquierda Unida o de Podemos”. A continuación añadió que “también le pasa a Pablo (Iglesias)”, una broma que despertó los aplausos de los asistentes, la mayoría estudiantes.

“Ningún color, ninguna bandera, ninguna identidad puede estar por encima de una transformación que tiene que ver con la dignidad de la gente”. Este alegato a la unidad concluyó con una exaltación de los valores del 15-M y por una apuesta por un modelo “antioligárquico” en Podemos que aúne sensibilidades.

