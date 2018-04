EL 'PABLISMO' ATA CORTO A ERREJÓN EN SUS ASPIRACIONES POR CONTROLAR LAS PRIMARIAS EN MADRID

Google Plus

El sector afín al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiere atar corto a Íñigo Errejón, que en las últimas horas ha supeditado su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid a que el líder de Podemos no marque su impronta con unas primarias en las que se vote de manera separada candidato y lista.



Las rencillas internas regresan a Podemos casi un año después que el exportavoz de la organización se marcara un chotis vestido de chulapo en las celebraciones de San Isidro en Madrid. Ahora vuelven a la pista de baile los dimes y diretes cuando, en plena polémica por el asunto del máster de Cristina Cifuentes, han aflorado de nuevo las diferencias entre pablistas, errejonistas y anticapitalistas.

Errejón ha dejado en el aire continuar con su candidatura a la Comunidad de Madrid si los de Iglesias sellan unas primarias ‘en dos tiempos’. Es decir, en las que se voten un día la candidatura y, otro, la lista que le acompañe. Un extremo que hace peligrar la candidatura de Errejón porque el sector afín al secretario de Análisis Estratégico del partido quiere acompañar su candidatura de una lista hecha a su imagen y semejanza, y que las primarias tengan lugar en tan solo un día.

Esto permitiría a Errejón llegar a la comunidad con un equipo que sigue sus ideales y frenaría al actual secretario de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, para poder tener un mayor control en la Asamblea de Madrid.

Desde la dirección autonómica del partido morado rechazan a día de hoy presentar su propia lista a la Comunidad de Madrid, aunque precisan que no quedará otra si el exportavoz condiciona su candidatura a que le acompañen en su camino a la Puerta del Sol determinados nombres, como el de la diputada Tania Sánchez. Con todo, remarcan que quieren articular una lista consensuada entre pablistas y errejonistas, y recuerdan que el Consejo Ciudadano Autonómico está dominado por el sector afín al secretario general.

Asimismo, la dirección estatal de Podemos quiere zanjar el polémico debate que se ha abierto en el seno del partido por el control de la Comunidad de Madrid, cuando todos los ojos están puestos en el polémico máster de Cristina Cifuentes. En las próximas horas podrían verse Espinar y Errejón para tratar de direccionar este asunto y solucionar la pelea en el ring.

La organización de Podemos a nivel autonómico manda también un recado a Errejón. Le recuerda que él no es independiente como la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, y que si quiere ostentar el mando en la comunidad tiene que escuchar, como miembro del partido que es, las propuestas de la dirección autonómica actual.



