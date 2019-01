Oyarzábal acusa a Cs y Vox de "jugar a construir un nacionalismo español que se contraponga" al vasco y catalán

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente alavés y senador del PP ha augurado que, en el País Vasco, "los nuevos actores que han aparecido con fuerza en Andalucía tienen poco recorrido" y que el PP puede "volver a revalidar un triunfo" en Álava porque es "una fuerza de referencia y alavesista que puede aglutinar las ganas de cambio" tras la última legislatura.

Oyarzábal ha eludido "hacer quimeras" sobre lo que pueda pasar tras las elecciones de mayo, al ser preguntado si aceptaría los votos para gobernar de Vox, una formación que está "alejada" de lo que defiende el PP. Según ha apuntado, su formación aspira "a ganar y al día siguiente a tender la mano a otras fuerzas políticas para tratar de conformar gobiernos estables".

En este sentido, ha esperado que "no se conformen mayorías a la contra sin ningún tipo de proyecto para Vitoria y para Álava". "Se trata de que nos podamos sentar para hablar de proyectos compartidos para que Álava vuelva a recuperar protagonismo", ha insistido el dirigente popular, que ha censurado que el PNV, "en su obsesión por ocupar el poder al precio que sea, acuerda con cualquiera con tal de ocupar los sillones".

Según ha advertido, desde el pasado mes de junio, en que los jeltzales apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy y decidieron "cambiar de socios, lo único que han hecho es pactar documentos con Bildu para abocar a Euskadi a la vía de la confrontación y el enfrentamiento" que se está dando en Cataluña.

"Ese PNV radical de la mano de Bildu no ofrece ningún grado de estabilidad y de confianza para el futuro de las instituciones, y no conecta con una mayoría social", ha remarcado Oyarzábal, que ha subrayado que "un buen resultado" del PP en Euskadi puede "condicionar" que el PNV "no se vaya en brazos de Bildu".

El dirigente del PP alavés ha incidido en que su partido ha tenido la "mano tendida al diálogo" con Gobierno Vasco y PNV a lo largo de los últimos años y defiende "una Euskadi fuerte pero dentro de España" porque, "para ser vascos, no necesitamos romper con nadie".

"AQUÍ Y EN TODAS PARTES"

El PP, ha remarcado, defiende "aquí y en todas partes" el Concierto económico, la foralidad, las diputaciones y el Estatuto de Gernika. "Es lo que nos diferencia de Cs, de Vox y de todas las formaciones que están jugando a construir un nacionalismo español que se contraponga a los nacionalismos vasco o catalán", ha señalado. De este modo, ha reivindicado que, "para combatir el independentismo en Cataluña, no hace falta construir ningún tipo de nacionalismo español".

Oyarzábal ha defendido la postura del PP en Andalucía, donde "se votó cambio" y el PP "se ha sentado a hablar con quien podía garantizar esa estabilidad", algo "razonable".

Según ha indicado, el PP ha pactado con Cs "un gobierno de coalición" y con Vox "un documento de apoyo en la investidura, de principios básicos que no se alejan en absoluto de los planteamiento que PP ha defendido siempre" y que ha apartado "las cuestiones que generaban polémica de la primera propuesta" de la formación de Santiago Abascal. "El PP es garantía para moderar y tranquilizar todas las propuestas de corte radical que nos puedan venir", ha asegurado.