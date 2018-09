Otegi ve necesario que el Estado reconozca la "violencia" que ha ejercido para construir "una convivencia más sólida"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado necesario que el Estado reconozca el "nivel de violencia que ha ejercido contra nuestro país" para construir "una convivencia más sólida". Asimismo, ha valorado y calificado de "acto de responsabilidad" la asistencia de miembros de la coalición abertzale al acto de homenaje a Antonio Cedillo, policía nacional asesinado por ETA.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi se ha referido a la asistencia de representantes de EH Bildu al homenaje desarrollado este sábado en Rentería a Antonio Cedillo Toscano, policía nacional asesinado por ETA junto a otros tres agentes el 14 de septiembre de 1982.

En este sentido, Otegi ha destacado que acudieron al acto de recuerdo y acompañamiento de una familia que se puso en contacto en su día con el alcalde de Renteria, Julen Mendoza (EH Bildu), para "cerrar un círculo de sufrimiento".

"Siempre hemos defendido la necesidad de reparación de todas las víctimas de todos los lados. Sabiendo que es un tema sensible, el alcalde de Rentería acudió a Sevilla y este hombre --el hijo de Cedillo-- le transmitió con claridad que su posición era constructiva y de defensa de la paz y la convivencia", ha indicado.

De este modo, ha subrayado "la posición valiente" de la familia de Cedillo, que ha acudido a Euskadi "no para hacer planteamientos de venganza y odio, sino para plantear un grano de arena a la construcción de la paz inclusiva".

"EH Bildu ha estado ahí. No ha sido una decisión del propio alcalde, sino una decisión que ha acompañado todo EH Bildu y nos parece que es otro gesto más porque queremos ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, y esta familia necesitaba acompañamiento", ha insistido.

A su juicio, lo vivido este sábado demuestra una "apuesta clara" de EH Bildu por acompañar a la familia y "creíamos que teníamos que estar allí". "Seguimos insistiendo en que, cuando decimos que hay que acompañar el dolor de todas las víctimas, somos coherentes con eso", ha añadido.

Cuestionado por lo que haría falta para consolidar la paz, Otegi ha considerado necesario que el Estado "dé pasos, reconozca el nivel de violencia que ha ejercido contra nuestro país".

"Que se reconozca que ha habido miles de torturados, que la dispersión no tiene sentido, que se ponga en libertad a los presos enfermos y mayores. Que todo el mundo sea capaz de reconocer y haga gestos que construyan un relato, no digo único, porque no lo va a haber, pero sí capaz de construir una convivencia mucho más sólida", ha argumentado.

TORTURA SISTEMÁTICA

Para Otegi, la clase política "tiene mucho que hacer" en este sentido, ya que "todo el mundo sabe que se ha torturado de manera sistemática y nadie es capaz de salir a decir que ha sido así".

"Miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado lo han confesado así y no ha pasado nada. Todo el mundo sabe que ha habido guerra sucia y se han contratado mercenarios para asesinar gente por parte del Estado. No decimos que la otra parte debe reconocerlo para poner en marcha mecanismos de persecución penal, sino que todas las verdades y sufrimientos tienen que estar encima de la mesa", ha finalizado.