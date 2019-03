Otegi pide "unidad y programas progresistas y soberanistas" frente a la "contrarreforma autoritaria" del Estado

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apostado por la "unidad y programas de mínimos progresistas y soberanistas" frente a la "contrarreforma autoritaria" que, a su juicio, se produce en el Estado español.

La coalición soberanista ha celebrado este sábado en Bilbao la jornada MugiDa! en la que, entre otras cuestiones, se ha homenajeado al 'movimiento de alcaldes vascos de 1977' y a quien fuera alcalde de Bergara José Luis Elkoro.

Asimismo, durante la tarde se ha llevado a cabo una manifestación por el centro de la capital vizcaína bajo el lema 'Borroka guztiak,amets guztiak, bat' que ha concluido con un acto político en el que han intervenido Arnaldo Otegi (EH Bildu), Diana Riba (ERC) y Rubén Cela (BNG).

Representantes de las tres formaciones, junto a miembros de Ahora Canarias, el partido asturiano Andecha Astur y los aragoneses de Puyalón de Cuchas, han ratificado horas antes en un hotel de la Villa su adhesión a la coalición 'Ahora Repúblicas' que concurrirá a las elecciones europeas de 25 de mayo.

A la finalización de la manifestación, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que la izquierda soberanista es "sembradora de valores" y ha incidido en que "la izquierda transformadora tiene la obligación de preocuparse de los problemas del día a día de la gente".

Asimismo, ha valorado que en la actualidad ya "nadie discute la igualdad entre hombres y mujeres, o que el derecho de autodeterminación es un derecho de todos los pueblos y que todos los presos políticos deben estar en libertad con nosotros, construyendo la república vasca".

"El mundo tal y como está, hay que cambiarlo radicalmente. Necesitamos una izquierda que no renuncie a cambiar radicalmente este orden económico que es profundamente injusto", ha sostenido.

Por otro lado, ha advertido de la "profunda crisis" que padece el Estado español, "estructural, económica y territorial", a la que plantea como respuesta "la imposición". "Ese bloque trifachito, conservador, reaccionario que está a la defensiva y quiere salvar el régimen del 78 se suma a una ola de autoritarismo que también está presente en Europa", ha afirmado.

Por otro lado, ha apostado, "frente a la contrarreforma autoritaria" que se da en el Estado español, por el "bloque reaccionario", por "más unidad, frentes amplios y programas de gobiernos de mínimos, progresistas y soberanistas".

"Nuestro programa de mínimos es sencillo y lo vamos a defender en Euskal Herria, en el Congreso y en el Senado y en el Parlamento europeo: respeto al derecho a de autodeterminación; políticas sociales antineoliberales; democracia y repúblicas y libertad para todos los presos del Estado", ha descrito.

Por otro lado, ha reconocido que "nosotros a la derecha la combatimos y la echamos de los gobiernos gratis", de tal forma que "lo volveremos a hacer si hace falta", pero ha advertido de que "no tenemos ninguna confianza en el PSOE". "Quiero lanzar un mensaje al bloque conservador y reaccionario español. Nos habéis hecho sufrir mucho durante décadas. Nos habéis torturado, asesinado y encarcelado... pero vamos a estar en el Congreso y Senado para volveros a decir que no pudisteis, no podéis y no podréis", ha finalizado.

JUICIO EN EL SUPREMO

En su intervención, Diana Riba (ERC), número 2 a la lista de ERC a las elecciones europeas y pareja de Raúl Romeva, ha denunciado el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés' y ha lamentado que el número uno de la candidatura, Oriol Junqueras, se encuentre encarcelado.

"Junqueras, igual que el resto de presos catalanes, está siendo juzgado por rebelión y sedición, acusación que no ha existido. Son políticos que han hecho política y quienes le han encarcelado han renunciado a hacer política", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que ahora "una protesta feminista en Sevilla sea kale borroka; una pelea en Alsasua, terrorismo, y votar en Cataluña un golpe de estado". "Nosotros queremos construir sin miedos un proyecto político progresista que genere expectativas y abra horizontes de futuro", ha afirmado, para añadir que es necesario "mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos".

Por su parte, Rubén Cela (BNG) ha advertido a la izquierda española de que "de izquierda va justita y de española sobrada", que "no es posible una verdadera democracia en un Estado que no reconozca el derecho de autodeterminación".

"ASALTO A LOS CIELOS"

Asimismo, y tras calificar su práctica de "continuista y centralista", ha subrayado que "el asalto a los cielos no será desde Madrid, sino que será una lucha de las naciones sin estado contra el régimen del 78 desde 'Ahora Repúblicas y sin pedir permiso".

"No nos vale este Estado, pero tampoco les debería valer a ellos un Estado que niega nuestro derecho a poder decidir nuestro futuro y que está basado en una Monarquía medieval y la corrupción es sistémica", ha señalado, para añadir que España es "un Estado acomplejado hacia fuera y autoritario hacia dentro".