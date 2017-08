Otegi insiste en que entre todas las fuerzas políticas y sociales se pongan "plazos" para excarcelar a los presos de ETA

"Habría que abordar en qué condiciones, en qué plazos, y los determinados pasos que habría que dar para hacerlo", ha indicado Otegi en una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press.

Además, se ha referido a las declaraciones del portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, que ayer consideró que no es necesario crear un nuevo foro para consensuar una "hoja de ruta" sobre los reclusos de la banda porque el debate ya "se está dando" en el Parlamento y fuerza de él, y pidió al líder de EH Bildu que "escuche más a la ciudadanía vasca", que "no habla de amnistía ni de ningún tipo de homenajes".

Arnaldo Otegi cree que Martínez "no ha entendido muy bien su planteamiento". "A mí me sugería que escuchara a mi país, y yo le sugeriría que escuchara bien lo que yo digo. Y yo digo que, por mi experiencia, yo sé que hay determinadas cosas que se hacen con una cierta discreción y en foros discretos. Así surgió Lizarra-Garazi en el país o el proceso de negociación con el PSOE", ha destacado.

Por ello, ha preguntado si se está "de acuerdo o no en que hay que abordar una hoja de ruta, un diálogo constructivo entre todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, porque el PP no está aquí, y de UPN, evidentemente, para hacer un calendario con fechas, para dar un horizonte de salida al conjunto de presos con una agenda determinada".

SIN LUZ NI TAQUÍGRAFOS

"¿Alguien cree que eso se puede hacer en un foro parlamentario con luz y taquígrafos?. Yo, desde mi experiencia, creo que eso no es así. Esas cosas no se hacen así. Yo no he planteado que hay que construir un foro o hacer cosas raras, sino que lo que digo es, oiga, el país necesita que abordemos una hoja de ruta para este tema", ha indicado.

A su juicio, el diálogo sobre presos "se tiene que dar en niveles de discreción". "No estoy planteando montar foros estructurados en no sé dónde, sino que este diálogo hay que hacerlo con eficacia. Y nosotros ya no podemos pasar más tiempo sin abordar con seriedad este tema", ha concluido.