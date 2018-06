Otegi dice que el nombramiento de Grande Marlaska como ministro de Interior "pone los pelos de punta"

Así se ha pronunciado durante el acto 'Euskal Herría. Retos para un país con futuro', que EH Bildu ha celebrado este miércoles en el Auditorio de Berriozar, y en el que ha estado acompañado de la parlamentaria y candidata de la formación a la presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz.

Otegi ha indicado que algunos de los nombramientos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "ya apuntan maneras" y ha criticado "que se imponga a Borrell como ministro de Exteriores, que hablaba de desinfectar Cataluña, y a Euskal Herría le pongan como ministro de Interior a Grande-Marlaska al que yo he conocido personalmente porque me ha metido dos veces en la cárcel". A pesar de todo ha recalcado que "los vamos a medir por los hechos y no por las palabras".

En este sentido, ha asegurado que en EH Bildu "somos absolutamente escépticos" y "no nos ha pillado por sorpresa". Así, ha afirmado que "en el Estado español no hay relación de fuerzas para democratizar el Estado" y "no tienen alternativa ni agenda para a paz, ni capacidad de seducir tanto a los catalanes como a los vascos. Y esta es nuestra fortaleza".

En cuanto a la postura de EH Bildu con la moción de censura a Mariano Rajoy, Otegi ha destacado que "nosotros a los herederos del franquismo los echamos gratis" y "no necesitamos abrir el foco de las promesas para hacer eso". Sin embargo, ha precisado que "no le estábamos dando un sí a la alternativa porque entendemos que no es una alternativa democratizadora en el Estado".

En relación a la política penitenciaria, Otegi ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "aplique el régimen ordinario a los presos políticos vascos" de manera que "dos tercios de ellos estarán en la calle". Así le ha pedido que "ponga en la calle a los presos enfermos, de más edad y que acabe con la dispersión".

Al respecto, ha indicado que Francia "ha sido capaz de mover ficha con algunos acercamientos y sin el permiso del Estado español".

"CATALUÑA VOLVERÁ A SER PUNTA DE LANZA"

Otegi se ha referido también a la situación en Cataluña y ha opinado que "es un panorama en el que nada está cerrado" y "ha entrado en otra fase". "Cataluña ha conseguido poner al borde del abismo al Estado español" y "ha dejado la imagen de España muy deteriorada en la comunidad internacional", ha subrayado.

En este contexto ha enmarcado el nombramiento de Josep Borrell como ministro de Exteriores porque "van a mandar a alguien, hablando en nombre de los catalanes, que va a reforzar el relato del Estado".

El coordinador general de EH Bildu se ha mostrado convencido de que "Cataluña volverá a ser la punta de lanza" y ha asegurado que "si Euskal Herria hubiera estado en la misma línea y sincronizada en términos políticos con Cataluña, al Estado le hubiese sido bastante más difícil controlar esa situación". Por ello, ha apostado porque "esa confrontación con el Estado la tenemos que dar los vascos desde la unidad y sincronizados con los catalanes y otros pueblos y naciones del Estado para dar esa batalla delante de la comunidad internacional".

EL 'CASO ALSASUA' "ES UN PROBLEMA DE CARÁCTER POLÍTICO"

Otegi ha transmitido su solidaridad con los detenidos por el 'caso Alsasua' y sus familias. A su vez ha destacado que "estamos asistiendo a un nivel de movilización muy importante" y ha asegurado que "esto no es un problema de convivencia sino de carácter político". "En este país difícilmente se alcanzará una convivencia libre y democrática mientras las fuerzas de ocupación sigan instalados en nuestro país", ha remarcado.

Ha afirmado que lo que está sucediendo en este caso "sólo se puede entender en un contexto de autentica involución democrática y en la necesidad que tienen determinados poderes fácticos de seguir planteando e instalando el país con imágenes y actos del pasado" porque "no tienen agenda política para la paz ni alternativa para este país".

El coordinador de EH Bildu ha considerado que "están políticamente cada vez más débiles" y "quieren plantear una especie de bloqueo emocional porque desde los aparatos del Estado no tienen ningún tipo de alternativas para un país que demanda otro tipo de salidas".