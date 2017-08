Otegi cree un "atrevimiento y una salida de tono" de Urkullu responsabilizar a la IA de la situación de los presos

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado un "atrevimiento y una salida de tono" por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu, decir que la situación de los presos de ETA es "responsabilidad" de la izquierda abertzale.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido, de esta forma, a las declaraciones de este pasado martes del lehendakari, que preguntó a la izquierda abertzale qué ha hecho durante los últimos 25 años para lograr el acercamiento de los presos y les responsabilizó de haber impedido a los reclusos dar pasos para lograr beneficios penitenciarios y facilitar la gestión de "otra política penitenciaria".

A su juicio, el lehendakari "se equivocó al hacer esta reflexión". Otegi ha considerado "una salida de tono tratar de poner la responsabilidad en la izqueirda abertzal, estando como estábamos en una situación dramática, en la que un preso había fallecido".

En cualquier caso, ha dicho que el lehendakadi, "como responsable del país, también es responsable de este ciudadano", y ha considerado que Urkullu "tiene un problema, y es que tiene determinadas obsesiones". "Tiene una obsesión con la mayoría sindical, con la izquierda abertzale, con la izquierda soberanista, y es incapaz muchas veces de asumir sus propias responsabilidades", ha manifestado.

Según ha advertido, "hoy, quien sostiene al Gobierno del PP, es el Gobierno del lehendakari, y lo tiene que asumir". "Y si le parece que eso es magnífico para el país, lo tiene que defender, y lo que no vale es echar balones fuera y poner la responsabilidad siempre en otros lugares.

"A veces, percibo una cierta obsesión con la izquierda soberanista por parte el lehendakadi", ha insistido, para reconocer que, "quizá es natural, porque nosotros representamos otros valores que desde la izquierda quieren construir este país de manera alternativa

MUERTE "NATURAL"

Por otro lado, Otegi se ha negado a "suscribir la tesis" de que el fallecimiento del preso de ETA Kepa del Hoyo es "una muerte natural". "Que un ciudadano vasco de 46 años, que ha cumplido 20 años de una condena de 30, muera a 700 kilómetros de su país, con la asistencia sanitaria en la cárcel deficiente, calificar eso de natural me parece un atrevimiento, porque, entre otras cosas, corresponde al Estado proteger la vida y la salud de sus propios presos", ha dicho.

A su entender, "lo que no es normal es que después de que ETA dejara la lucha armada hace ya bastante años, haya gente que esté en la cárcel, que haya cumplido 20 años de una condena de 30". "Eso no es natural, sino que forma parte de una estrategia desgraciada, en la que las fuerzas políticas, sociales y sindicales del país tenemos que ponernos a trabajar de manera concertada para darle solución", ha considerado.

Otegi, como portavoz de EH Bildu, ha considerado necesario "abordar con seriedad, en una mesa por parte de las fuerzas políticas, sociales y sindicales que tenemos interés en resolver este tema, una hoja de ruta que permita que éste sea un país en el que no existan ya presos, ni refugiados, ni deportados". "Eso es sentido común", ha afirmado, para añadir que "si alguien quiere construir el futuro en términos constructivos y de aportación a un escenario de paz y convivencia, es evidente que ya toca ponernos en una mesa, coincidir y debatir una hoja de ruta en ese sentido".

El dirigente de EH Bildu ha denunciado que, por parte del Estado, "hay un interés, porque el Estado sabe y conoce perfectamente que el tema de los presos emocionalmente es un tema que tiene un peso muy relevante en determinados sectores del país", y, por eso, "utiliza la estrategia que utiliza".

Otegi ha dicho que, "más allá de los acontecimientos dramáticos que han sucedido", es "conveniente hacer un llamamiento desde EH Bildu a todos los sectores para que, alrededor de una mesa, nos pongamos a trabajar con seriedad, que ya urge desde hace años, para poner encima de la mesa una hoja de ruta que nos permita dar solución a este problema".

En esa meda, ha señalado, "se deberían sentar todos los que tienen interés en dar una solución satisfactoria a este tema". En ese sentido, ha considerado "evidente que hay sectores que no tienen ningún interés, como el PP", al que ha definido como "el enemigo de la paz". "Si uno repasa cuál ha sido la actitud y las propuestas que ha hecho el PP, no solo en este tema, sino en muchos temas con respecto a lo que sucede en el país, es evidente que no tiene ningún interés", ha afirmado.

Otegi ha asegurado que "aquí algunos vivían con una cierta comodidad política y electoral otros escenario, y no tienen agenda para éste". "A partir de ahí, habría que hacer un ejercicio de responsabilidad, llamar a todo el mundo, y no estoy excluyendo al PP, ya nos gustaría que el PP estuviera en otra actitud, pero están donde están, y tampoco nos queremos engañar".

El dirigente de EH Bildu ha considerado que, "hoy en día, sostener al PP, es sostener a determinadas políticas que van en contra de los interes del país". En cualquier caso, se ha reafirmado en la petición "a fuerzas políticas, sociales y sindicales" de que "ya es hora de que nos sentemos en la mesa y abordemos este tema con seriedad" porque "aquí hace falta una hoja de ruta para que no existan más presos, ni refugiados, ni deportados".

Otegi ha asegurado que, "sobre eso, EH Bildu tiene toda la voluntad constructiva del mundo, para acordar una hoja de ruta en ese sentido".