Otegi dice que "no tiene nada que decir" sobre la cita con Zapatero y que también se reunió con "emisarios de Aznar"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirma que "no tiene nada que decir" sobre el encuentro mantenido el 8 de septiembre con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y afirma que ha reunido con muchos dirigentes, entre ellos, "los emisarios de Aznar".

En una entrevista al Diario Vasco, se ha referido, de esta manera a la información difundida por periódicos del grupo Vocento en la que se revelaba el encuentro entre Otegi y Zapatero en el caserío Txillarpe de Elgoibar (Gipuzkoa).

Otegi afirma que no tiene "nada que decir" sobre el encuentro con Rodríguez Zapatero y que no acostumbra a comentar informaciones periodísticas porque "no conduce a nada".

No obstante, precisa que en su "larga" experiencia política ha tenido y sigue teniendo contactos con "muchísima gente y responsables políticos, y jefes y exjefes de Gobierno en Europa y el mundo".

Ante la petición del líder del PP, Pablo Casado, y de otros cargos de este partido que piden al presidente, Pedro Sánchez, que desautorice a Zapatero, asegura que tratan de sacar partido de algo que "no voy a entrar a comentar".

"Pero tengo que decirles que en su día tuve oportunidad de reunirme en más de una ocasión en un pueblito de Burgos con una delegación del presidente Aznar, con tres personas relevantes del PP, Ricardo Martí-Fluxá, Pedro Arriola y Javier Zarzalejos, y de la que tenemos acta. Por lo tanto, si tienen tanto interés y les molestan tanto las reuniones que se hacen con mi persona o con lo que yo represento, no tendría inconveniente en hacerlas públicas y en decir dónde, cuándo, quiénes y sobre qué temas hablamos. Me parece que el ejercicio de hipocresía que hace la derecha española permanentemente solo conduce a la melancolía", añade.

Otegi cree que Zapatero, "en su día, arriesgó por la paz en este país", independientemente de que "estén de acuerdo o no en muchísimas cosas o en cómo concluyó aquello y cuáles fueron las razones". "Siempre he considerado que Jesús Eguiguren (expresidente del PSE-EE) o Zapatero tienen algo que ver con la situación que estamos viviendo en estos momentos", apunta.

En este sentido, ante la actual postura del Gobierno del PSOE con los presos, constata "parálisis y condicionamiento por quienes, estén en el Gobierno o no, dictan ese tipo de políticas". Otegi indica que el Gobierno de Sánchez no está siguiendo el modelo francés y señala que el acercamiento y la libertad de los enfermos es "una cuestión humanitaria". "Y ahí Sánchez nos ha decepcionado enormemente", manifiesta Otegi quien, por otra parte, considera que el debate sobre "justo o injusto" en relación a la violencia de ETA no es "constructivo".

PRESUPUESTOS

En relación a los Presupuestos vascos, asegura que su propuesta no es un "acuerdo presupuestario sino un acuerdo político de rectificación presupuestaria".

Otegi indica que la apuesta del lehendakari "nunca ha pasado por la izquierda independentista, sino por un gobierno en minoría o la compañía del PP". "Su opción es pactar con cualquiera menos con nosotros, por lo que tengo la convicción de que el lehendakari va a hacer lo indecible para alcanzar otra vez el acuerdo presupuestario con el PP antes que con la izquierda independentista, para satisfacer los intereses de una determinada élite", señala.

El dirigente abertzale asegura que su oferta será "absolutamente razonable" y pasa porque "viudas y pensionistas tengan una pensión digna, porque la brecha salarial empiece a desaparecer y por políticas de empleo contra la precariedad y para incentivar el empleo juvenil".

Sobre el preacuerdo presupuestario entre el PSOE y Podemos, asegura que hay avances sociales, pero EH Bildu pide un salario mínimo de 1.200 euros. "Pero si queremos políticas sociales realmente progresistas, debemos hacerlas aquí", añade.

NUEVO ESTATUS

Por otra parte, preguntado por si el PNV mantendrá el acuerdo de bases con EH Bildu, señala que, si la formación jeltzale "hace otro malabarismo político será su decisión y la respetaremos". "Pero si cree posible alcanzar un acuerdo superior al actual renunciando al derecho a decidir y a la relación de igual a igual con el Estado, nosotros no estaremos. Todos queremos ensancharlo, como dice el PNV y el lehendakari, pero no a costa de todo. Yo no le pido al PSE o Podemos que no defiendan la unidad de España", señala Otegi, que cree que la "inmensa mayoría de la base social" del PNV está "contenta" con el acuerdo.

"Aitor Esteban dijo que no podrían seguir con el acuerdo si enfrente existe un muro del Estado. Pero es que el PNV nació porque había, y sigue existiendo, un muro que saltar o derribar", apunta.

Por otra parte, tras señalar que el PNV va a tratar de reeditar los pactos con el PSE tras las elecciones municipales y forales, asegura que es "incompatible llegar hasta el final con el acuerdo del nuevo estatus en términos soberanistas y mantener una alianza de Gobierno con alguien que no lo va a permitir".

"Ser coherente con el acuerdo de bases y hacer una hoja de ruta para llevarlo a cabo exige un cambio en la política de alianzas. Para nosotros, y hasta para el PSE, está claro", señala.

Por último, recomienda a los independentistas catalanes "unidad de acción y hoja de ruta en común" porque "al país no se le pueden ofrecer cinco vías, sino una".