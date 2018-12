Otegi dice a Urkullu que el dilema sobre los Presupuestos es claro, "o se hacen para Confebask o para los pensionistas"

Durante su participación en el acto con el que ha concluido la manifestación convocada por EH Bildu en Bilbao para reclamar la República Vasca, Otegi se ha dirigido al lehendakari para recordarle que la coalición soberanista "está haciendo un esfuerzo para construir unos presupuestos que no den la espalda a la gente".

"Para construir unos presupuestos que tienden a dar satisfacción, siquiera parcial, a las demandas de la gente, porque no hay proyecto nacional que no cuide a su gente, porque no hay comunidad cohesionada si no se hace defendiendo los derechos", ha añadido.

A juicio del coordinador general de EH Bildu, el "dilema" es "bastante claro". "O se hacen unos presupuestos al servicio de las élites económicas y Confebask o se hacen unos presupuestos al servicio de las mujeres, los jóvenes y los pensionistas", ha manifestado.

Otegi ha advertido que "si se hace esto segundo", EH Bildu estará "ahí" y, de lo contrario, no estará "ahí". Tras recordar que un líder de Brasil defendía que el socialismo en ese país era "que los brasileños hicieron comidas tres veces al día", ha señalado que "la izquierda independentista no está dispuesta a soportar una administración pública que no defienda a sus mayores cuando están pensándose poner la calefacción porque no les llega el sueldo de miseria que cobran".

"Eso no es un país decente, eso no es una comunidad nacional instalada en el progreso, eso es indecente, como es indecente seguir planteando políticas que no entienden que la mitad de la población de este país tiene miedo a salir por la noche. Eso no es comunidad nacional decente", ha concluido.