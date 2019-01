Otegi cree que Urkullu busca pactar con todos menos con EH Bildu para evitar futuros gobiernos de coalición con ellos

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que el lehendakari, Iñigo Urkullu, busca pactar "con todos", menos con la formación soberanista, para evitar futuros gobiernos de coalición con ellos. En este sentido, ha destacado que existe un acuerdo de autogobierno entre su formación y el PNV, "a pesar" de Urkullu, que no quería "un segundo" pacto en materia presupuestaria, porque supondría "generar condiciones para otro tipo de alianzas políticas en el país".

En una entrevista concedida a Europa Press, Otegi ha aludido al "microclima" vasco al que se refirió el lehendakari en su mensaje de Nochevieja, para afirmar que en Euskadi "hay una cierta cultura de pacto", pero que a Iñigo Urkullu "le gustan todos los acuerdos, salvo los que se hacen con la izquierda independentista".

El líder de la coalición soberanista ha asegurado que no tienen "especial predilección" por gobernar con el PNV, porque la formación jeltzale cree "que es imprescindible y el resto son accesorios".

En esta línea, ha apuntado que recientemente el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró que "la llave" en Euskadi "la tienen ellos", pero le ha advertido de que "la llave está muy repartida", y ha recordado que en Navarra EH Bildu "es la fuerza que sostiene al Gobierno".

Además, cree que la formación jeltzale quiere desmovilizar a los vascos en las próximas elecciones municipales y forales con encuestas que le dan vencedor, con aumento de escaños, y con las que envían el mensaje de: 'No lo intentéis, no peleéis, no trabajéis, no hagáis política para la gente porque es resultado ya está cantado'.

"Aquí no hay un resultado cantado. Nosotros salimos a ganar. EH Bildu es una fuerza que va a gobernar el país. Lo hará en coalición con otros o no, pero nosotros tenemos vocación de gobernar, no para sustituir a nadie, sino para sustituir políticas", ha asegurado.

Además, ha advertido a Iñigo Urkullu de que él "no es el único lehendakari de Euskal Herria". "Este país se compone de siete territorios y Urkullu es el lehendakari de tres. La llave de la construcción de Euskal Herria está muy repartida y se debe realizar aunando voluntades de muchos, no solo del PNV", ha apuntado. PRESUPUESTOS

Arnaldo Otegi ha destacado "la inusitada virulencia" con la que el PNV y el Gobierno Vasco atacaron a EH Bildu cuando fracasaron las negociaciones para aprobar los Presupuestos. "A falta de razones, lo que hacen es embarrar el campo", ha señalado.

Tras reprochar a los jeltzales que hayan arremetido contra la única fuerza política que les ha ofrecido un acuerdo para sacar las Cuentas adelante, ha considerado que solo existe "una razón" para que el PNV no haya aceptado su oferta: "A seis meses de las elecciones, el PNV y el lehendakari han tratado de impedir por todos los medios un foto con la izquierda independentista".

A su juicio, la formación jeltzale "sabe que, dentro de su bolsa de votos, tiene a sectores que están instalados en el confort y a los que estas fotos no les gustan".

"Al PNV le han temblado las piernas a la hora de hacer un acuerdo que mejorara la vida de la gente", ha explicado, para rechazar las acusaciones de que "el sector duro" de la coalición soberanista se ha impuesto a la más posibilista. "En EH Bildu no hay sectores duros ni blandos. Esto forma parte de la estrategia de embarre del PNV", ha asegurado.

El coordinador general de EH Bildu ha manifestado que el problema también ha sido que los jeltzales "creen que los pactos con la izquierda independentista pueden salir baratos", pero ha precisado que ellos no pretenden "enchufar a gente", ni les van a "pillar en un acuerdo que no sea satisfactorio en términos sociales".

LOS PACTOS

Arnaldo Otegi ha insistido en que el lehendakari "no quiere pactos" con la coalición soberanista. "Tenemos uno en autogobierno, a su pesar, y no quería tener un segundo porque supondría que en este país se generarían condiciones para otro tipo de alianzas políticas que son las que no quiere", ha afirmado.

En todo caso, se ha alegrado de que ahora los jeltzales aseguren que presentarán iniciativas en el Parlamento para sacar adelante cuestiones que no había incluido en sus Presupuestos, como "la subida de las pensiones más bajas".

"Nosotros defenderemos nuestras iniciativas porque queremos que se retrate todo el mundo, también el PSE-EE", en alusión a las propuestas para aumentar la pensión mínima a 858 euros y que el Salario Mínimo Interprofesional sea de 1.200 euros, entre otras medidas.

Otegi ha recordado que, durante la negociación presupuestaria, el Partido Socialista "se borró, ha sido como si no existiera". Además, confía en que el PNV no se apoye en el Partido Popular para sacar adelante sus propuestas.

"Desde el punto de vista democrático y responsable, ahora mismo la alianza con el PP es tóxica, porque reforzaría a un partido que va a hacer políticas para una involución antidemocrática brutal en el Estado español", ha aseverado.

Otegi ha destacado "la necesidad de grandes acuerdos plurales y tranversales, pero en la dirección de que los cuatro territorios, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa, no pueden seguir dependiendo de Gobiernos de Madrid que decidan sobre sus derechos".

Además, ha lamentado que, después de que el PSE-EE haya estado "desaparecido" en la negociación presupuestaria, haya "tratado de engancharse a la política atacando a la izquierda independentista" con la ponencia de memoria y convivencia, algo que ha calificado de "irresponsable". "¿Quién ha hecho más que nosotros en este país para que se dé un escenario de convivencia?", ha preguntado.

También ha criticado que el PNV recurra a "latiguillos" en referencia a "los duros y los blandos" en su coalición. "Nosotros hemos contribuido a que desaparezca la lucha armada, hemos reconocido el sufrimiento de las víctimas de manera oficial y hemos participado en sus homenajes", ha apuntado. En este sentido, ha defendido que "cada uno pueda tener su propio relato", sin que se niegue "el de nadie".

FOTO CON MENDIA

Arnaldo Otegi se ha referido a la polémica generada en torno a una foto de la cena de Navidad realizada para un reportaje en El Diario Vasco, en la que él aparecía con la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez.

El dirigente de la coalición independentista ha recordado que, tras iniciarse la polémica, que ha calificado de "artificial", colgó en las redes sociales una foto de 1986 del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja (PP) cenando con el histórico dirigente de Herri Batasuna Txomin Ziluagoa. "No son solo los encuentros públicos, ha habido otros encuentros privados", ha asegurado.

Otegi ha reiterado que él llegó a reunirse con una delegación del Gobierno de José María Aznar en Burgos, integrada por Ricardo Martí-Fluxá, Pedro Arriola y Javier Zarzalejos. Lo hizo, según ha destacado, en calidad de "integrante del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), dicho por el propio Aznar".

Por ello, ha afirmado que está "perplejo" por las críticas por la fotografía, y se ha mostrado "molesto" por "la hipocresía" de "determinados círculos políticos". "Aquí hablamos todos con todos", ha asegurado Otegi, y ha criticado a los políticos "frívolos que creen que la mentira, la manipulación y la intoxicación es rentable electoralmente, pero lo que hacen es incendiar sociedades".

En todo caso, se ha congratulado de que el presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, haya mantenido "una posición de respaldo" a Mendia, y ha criticado a quienes "siguen creyendo que recrear escenarios del pasado y hacer este tipo de discursos les da votos".