Otegi dice que EH Bildu va a tratar de mantener "una posición común" con ERC de cara a la investidura de Sánchez

En rueda de prensa en San Sebastián, Otegi, tras la conformación de los ayuntamientos el pasado sábado, ha realizado una primera valoración de la posición de EH Bildu, "primera fuerza municipalista del sur del país, la que tiene más concejales".

Preguntado por la posición que mantendrá EH Bildu de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Otegi ha señalado que primero hay que saber qué va hacer el líder socialista, cuyo partido "no quiere hablar" con la coalición soberanista, en una posición "del todo absolutamente antidemocrática", ya que están en el Congreso porque les ha votado la ciudadanía.

Otegi ha señalado que Sánchez "tiene dos opciones, una es la que ha estado buscando durante estas semanas, que es buscar la abstención de Cs y el PP y parece ser que no le ha salido, pero todavía no sabemos si va a funcionar" o "tratar de solucionar los problemas con diálogo y con acuerdos". "La respuesta no es qué vamos a hacer el resto con Sánchez, sino qué quiere hacer Pedro Sánchez, con quién quiere gobernar y para qué", ha afirmado.

"¿Quiere gobernar con la derecha y el Ibex 35 en términos sociales, con quienes quieren aplicar el 155 en Cataluña o quiere abrir una etapa nueva en la que el diálogo, la negociación y el acuerdo se impongan?", ha preguntado, para añadir que actuarán en función de su decisión.

Además, ha avanzado que EH Bildu tratará de tener "una posición común con ERC" en la investidura y están "trabajando en eso" y también ha avanzado que no darán "un cheque en blanco" al PSOE.

El dirigente de la coalición soberanista ha opinado que "hay un ciclo de cambio en marcha" con "dos bloques", uno "que lidera UPN y el trifachito en Navarra y el PNV aquí, salvando las distancias", que apuesta por "las tradiciones y valores conservadores" y otro "liderado por la izquierda independentista de EH Bildu que plantea otro tipo de proyecto para el país".

En este contexto, ha añadido que el PSOE pide votos "en nombre del progresismo y la izquierda" pero "permanentemente, legislatura va, legislatura viene, una vez obtenidos los resultados pone al servicio de los bloques conservadores el resultado obtenido".

"El PSE-EE y el PSN hablan en nombre de una política de progreso, en nombre de políticas de izquierdas pero sin dudar cada vez que terminan las elecciones lo que hacen es apuntalar el bloque conservador", ha censurado, para añadir que "el PNV no podría gobernar muchas de las cosas que gobierna, y Navarra Suma, tampoco, sin la participación entusiasta del PSOE".

Otegi ha acusado a los socialistas de favorecer "siempre al bloque conservador y permitir que éste gobierne en el país". Además, ha denunciado que en Navarra "todavía la situación es más grave porque se están planteando una especie de apartheid político otra vez, una política de exclusión, de humillación y de desprecio con respecto a decenas de miles de navarros que han votado por una determinada opción política".

Otegi ha opinado que la postura de PSN es "absolutamente deplorable", ya que "ha abierto las puertas al trifachito, a la derecha navarra, UPN, PP y Ciudadanos", y ha "extendido el ámbito de la exclusión no solo a EH Bildu, sino también a Geroa Bai".