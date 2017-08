Oscar Puente no ve un "drama" que Madina y Trevín dejen sus escaños, le preocuparía que se fueran 50.000 militantes

El portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Oscar Puente, explica en declaraciones a Europa Press, que no ve como un "drama" que Eduardo Madina o Antonio Trevín hayan dejado sus escaños en el Congreso de los Diputados y aplaude su "coherencia". "El que se vayan dos o tres cargos públicos, o 5 o 10, me preocupa muy poco", asegura al tiempo que precisa que lo importante es que la base del PSOE se ensanche.

El dirigente socialista explica que en los partidos políticos a veces se está en mayoría y otras en minoría y que eso no le obliga a nadie a marcharse. Pero cree que si una persona que forma parte de un grupo parlamentario tiene "una falta de sintonía tal que le imposibilita hacer el trabajo" lo mejor es que se vaya: "no hay que ver eso como un drama".

En el caso de Madina y Trevín, recuerda que ambos han dejado el escaño, pero no el partido, y aplaude la "coherencia" con la que se han comportado.

Según Oscar Puente, lo que le preocuparía es que desertaran 50.000 militantes del PSOE. Algo que, en su opinión, es lo que "probablemente" habría ocurrido si se hubiera seguido en la línea que estaba la Gestora del PSOE de echarse "en brazos del PP".

"El que se vayan dos o tres cargos público, o 5 o 10, me preocupa muy poco", exclama para precisar que "lo importante" es que la base del partido se "ensanche" y cree que eso es precisamente lo que está sucediendo en la actualidad y no solo con la militancia, sino "electoral". En este sentido, afirma que los cargos públicos son "prescindibles": "vamos y venimos, unas veces estamos y otras no". Pero insiste en que "l o importante es que el proyecto se engrandezca y siga adelante".

PAZ INTERNA CON ALGUNA CUESTIÓN QUE PULIR.

El portavoz socialista se muestra convencido de que en este momento, en el PSOE hay un "nivel de paz interna bastante elevado" después de haber pasado por un proceso "complicado y duro". Cree que nadie hubiera esperado que ahora el PSOE estuviera en un proceso de "relanzamiento claro", pero admite que "todavía queda alguna cuestión que pulir".

En cuanto a los congresos de la federaciones regionales que aún quedan pendientes y que tendrán lugar después del verano, entre ellos en Castilla La Mancha y en Aragón, Oscar Puente dice desconocer si habrá más candidatos además de Emiliano García Page y de Javier Lambán.

"No es una preocupación de la Ejecutiva Federal, que se está comportando con extraordinaria neutralidad en todos los procesos que se están produciendo en los territorios", asegura para acto seguido recordar que en el Congreso federal quedó claro que al militante "hay que dejarlo tranquilo, que decida, que ya es mayorcito, que sabe lo que quiere y lo sabe para el partido socialista a nivel federal y para el PSOE en los territorios".

Cree que "lo único" que puede hacer la Ejecutiva federal es garantizar la "limpieza de los procesos" y la "igualdad de oportunidades", aunque no niega que pueda tener sus preferencias "por un candidato o por otro", al igual que las tienen los militantes. Pero insiste en que no va a haber un "posicionamiento o una apuesta" por parte de la dirección del partido en relación con los candidatos.

NO VINCULA LA ESTABILIDAD EN GOBIERNOS REGIONALES CON EL PARTIDO

Lo que si deja clara es su opinión de que la estabilidad de los gobiernos regionales no tiene "nada que ver" con la situación en el partido, al ser preguntado si la continuidad de Page daría estabilidad al Gobierno de Castilla La Mancha.

Oscar Puente pone como ejemplo el caso de Cantabria, donde la vicepresidenta de esta región, Eva Díaz Tezanos, se presentó a las primarias y no obtuvo el respaldo mayoritario de los militantes. Sin embargo, insiste, "el acuerdo de gobierno sigue adelante".

Por ello, precisa que "una cosa es el gobierno y otra el partido, que tiene sus claves y sus mecanismos y responde a otro tipo de motivaciones, mientras que el Gobierno es una cuestión vinculada a la ciudadanía".