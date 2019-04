Ortuzar dice que el pueblo vasco responderá con contundencia a "la agresión, si quieren cargarse el autogobierno"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que el autogobierno de Euskadi "no se toca" y, "si quiebran el pacto estatutario", el pueblo vasco responderá con contundencia a "la agresión" desde la democracia. Tras echar de menos una "respuesta decidida" de otros "partidos españoles" a la "ola de carcundia y patrioterismo de correaje y banderón" de la derecha, ha afirmado que su "nivel de corresponsabilidad" con las instituciones del Estado estará "ligada" al respeto a "la soberanía nacional" vasca.

Durante el acto de celebración de Aberri Eguna que el PNV ha llevado a cabo en La Plaza Nueva de Bilbao, en el que también han intervenido el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el candidato al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, Ortuzar ha afirmado que los vascos "solo tienen una patria", y ha asegurado que "muchos han dado la vida" por ello.

Ante centenares de simpatizantes y afiliados, el dirigente jeltzale ha afirmado que "Euskadi es una nación" y los vascos sólo tienen "una patria" por la que "mucha gente ha dado la vida". "Estamos comprometidos por construir nación día a día, hasta conseguir nuestra libertad, sin parar, si desfallecer, sin malas prisas, pero con el objetivo claro y el paso decidido", ha aseverado.

Desde un escenario, en el que le han acompañados 80 cargos políticos e institucionales del partido, Andoni Ortuzar ha avisado de que "el autogobierno vasco está hoy en serio peligro, y blindarlo debe ser una tarea prioritaria". "Están hablando, no ya de no ampliar el autogobierno, sino de cargárselo directamente", ha apuntado.

Por ello, "frente al silencio que guardan partidos estatales supuestamente sensibles con el autogobierno vasco", ha garantizado que quienes ataquen el autogobierno les van "a tener de frente y enfrente". "Si alguien quiebra el pacto estatutario, recibirá la contundente respuesta de este partido y de este pueblo. Estaremos legitimados para dar, desde la democracia, una respuesta política y social acorde con la agresión", ha asegurado.

A su juicio, "algunos están diciendo auténticas barbaridades" y el PNV no ve que, "desde los otros partidos españoles, haya una respuesta decidida y valiente contra esa ola de carcundia y patrioterismo de correaje y banderón". "¡Qué va! Callan, no quieren enfrentarse, no vaya a ser que pongan en riesgo algún voto", ha apuntado.

"EL AUTOGOBIERNO NO SE TOCA"

Por ello, ha dicho que los jeltzales "alzan la voz" para decir que "el autogobierno vasco no se toca". "Mañana dirán que esto que ahora hemos afirmado 'son cosas del Aberri Eguna', a las que no hay que hacer mayor caso. ¡Ojo!, que esto va en serio. La participación del PNV en las instituciones del Estado, nuestro nivel de corresponsabilidad, estará ligado directamente al respeto a nuestra soberanía nacional, la que hoy tenemos gracias al autogobierno y al Estatuto, y la que nuestra ciudadanía decida en el futuro", ha asegurado.

El presidente del EBB ha aseverado que, "quien quiera que el PNV se implique en el futuro político del Estado, deberá garantizar el autogobierno vasco y su actualización por vías legales y democráticas". "Habrá que hablar del modelo territorial del Estado, de plurinacionalidad, de reconocimiento nacional, de bilateralidad", ha añadido.

"LOS TRES MELLIZOS"

Además, ha criticado "los discursos de los partidos españoles, especialmente los tres mellizos, las tres derechas", que han hecho "de su idea de España un arma arrojadiza", especialmente contra los que no son como ellos, con los que "abiertamente" aseguran que son "diferentes", como los vascos, y que quieren "seguir siéndolo".

Andoni Ortuzar ha recordado que los jeltzales se han tomado "con humor su presencia por Euskadi", y en los mítines se han referido a ellos como "los golondrinos y los vencejos", de "todos los colores", pero "también una variedad muy especial, la del vencejo cafre, que quiere cargarse todo".

A su juicio, "lo que están diciendo es muy serio y grave", porque no quieren cumplir "lo que queda del Estatuto", y rechazan el Concierto y el Cupo. "Están hablando de cargarse directamente el Estatuto de Gernika, que es nuestra Constitución y es, además, el punto de unión con su Constitución", ha afirmado.

Para Ortuzar, "han abierto el tarro de las esencias españolistas y el aroma que sale es rancio, excluyente, es involución, y sobre todo, antilibertad". "Es un nacionalismo que huele a naftalina y es negacionista. ¡Qué débil es un sentimiento nacional cuando para reafirmarse necesita negar el del vecino!", ha subrayado.

El presidente del EBB ha instado a los más jóvenes a "proteger, valorarlo y conservar" lo logrado hasta el momento. "El primer paso para avanzar es pisar el terreno firme de lo que hoy tenemos. ¡Ojo con despistarnos y caer en la tentación de quienes, como ven que este camino es difícil, quieren empezar otro, pero un camino imposible!", ha apuntado.

En esta línea, ha recordado a Xabier Arzalluz, a Juan de Ajuriagerra y a Joseba Leizaola, porque "fueron valientes, firmes y audaces, no se arrugaron ni ante las pistolas y las bravatas de los de aquí, ni ante el ruido de sables de los de allí, supieron negociar y acordar para avanzar como pueblo" y trajeron a Euskadi "hasta aquí".

LA AGENDA VASCA

Por su parte, Aitor Esteban ha recordado que el PNV lleva 101 años defendiendo Euskadi en Madrid, y han cumplido "su programa y promesas"."La agenda vasca la inventamos nosotros, y es autogobierno, economía y derechos sociales", ha apuntado.

Tras citar los logros del Grupo Vasco, como el Cupo, el Concierto económico, la rebaja de las tarifas eléctricas, la Y vasca, inversiones en energías renovables e I+D+I, la Variante Sur Ferroviaria, el 24 horas en Foronda o las trasferencias, ha explicado que "la gente confía en un partido por su labor, credibilidad y coherencia, no por cuatro discursos en dos semanas de campaña".

Con humor, Esteban ha recordado que es conocido por sus "referencias al mundo agrario: el tractor, el grano, la leña o últimamente el botijo", pero hoy ha querido hablar de "una clase especial de ajo". Para ello, se ha remontado al 27 de abril del año 1471, y ha dicho que "se cuenta en la crónica de Ibarguen-Cachopín, cómo las tropas del Conde de Haro entraron en Bizkaia, al oponerse los vizcaínos a los contrafueros que quería llevar a cabo el rey castellano".

Según ha apuntado, los vizcaínos se unieron en Mungia para "defender su autogobierno y combatir el intento de someter las instituciones vascas"."El ejército de Enrique IV estaba a un lado, y enfrente las tropas vascas de los diferentes linajes. Los vizcaínos empiezan a gritar y los castellanos escuchan que dicen ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo!. Mosqueados, piensan que, con la fama de tripazales que tenemos, les estamos invitando a una sopita de ajo, y que de la misma nos rendíamos. Lo que gritaban eran dos palabras en euskera "Ha" y "jo", osea 'golpeadle, atacadle'. Era un grito de guerra", ha asegurado.

Aitor Esteban ha recordado que los vascos "repartieron ajo y vencieron", y ha advertido de que "los Riveras, Casados, Abascales o cualquier otro que pretenda ir en contra del autogobierno vasco, lo que va a recibir será 'ajo' jeltzale hasta que les quede regusto".

El candidato del PNV ha manifestado que, "cuando llegue la hora de defender el Concierto Económico frente a los Riveras de turno", va a ser su partido el que "ponga pie en pared". "No lo dudes, si el PSOE lo necesita para llegar a la Moncloa, no vacilará, pactará con Ciudadanos", ha insistido. Por ello, ha avisado de que, si se pretende que el líder de Cs "sea influyente", solo hay que votar a PSOE. "Si prefieres que sea el PNV, vota a PNV", ha concluido.